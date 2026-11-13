Adaspace bie në debutimin në Hong Kong: prodhuesi kinez i satelitëve me inteligjencë artificiale mblodhi 750 milionë dollarë të Hong Kongut
Aksionet e kompanisë nga Chengdu u hapën 1.8% nën çmimin e ofertës, pasi ajo shiti 30.12 milionë aksione në fundin e poshtëm të intervalit të çmimeve të shpallur
Adaspace Technology (6935.HK), prodhuesi kinez i satelitëve me inteligjencë artificiale, ra me 1.2% në debutimin e tij në bursën e Hong Kongut të premten, siç njofton Reuters, pasi mblodhi 750 milionë dollarë të Hong Kongut (95.6 milionë dollarë amerikanë) në ofertën e saj publike fillestare (IPO).
Aksionet u hapën me 24.44 dollarë të Hong Kongut, pra 1.8% nën çmimin e ofertës prej 24.90 dollarësh, dhe më pas u tregtuan me 24.60 dollarë, ndërsa indeksi Hang Seng ishte në rënie me 0.5%.
Kompania me seli në Chengdu shiti 30.12 milionë aksione në fundin e poshtëm të intervalit të shpallur të çmimeve, prej 24.90 deri në 33.20 dollarë të Hong Kongut.
Adaspace prodhon satelitë të pajisur me inteligjencë artificiale dhe ofron shërbime të dhënash satelitore. Të ardhurat nga IPO-ja do t’i përdorë për kërkim, për prodhimin e satelitëve dhe për një qendër kërkimore në Shenzhen.
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