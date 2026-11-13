Tërmet 4,8 Rihter në det në jug të Kretës, epiqendra pranë Limeneve të Mirë
Lëkundja u regjistrua në orën 02:05 të mëngjesit të së premtes në hapësirën detare në jug-juglindje të Limeneve të Mirë të Heraklionit, sipas Institutit Gjeodinamik të Athinës. Deri tani nuk raportohen dëme apo të lënduar.
Një tërmet me magnitudë 4,8 ballë të shkallës Rihter u regjistrua në orën 02:05 të mëngjesit të së premtes, 13 nëntor 2026, në hapësirën detare në jug të Kretës, sipas njoftimit të Institutit Gjeodinamik të Observatorit Kombëtar të Athinës, siç njofton Business Daily.
Epiqendra u lokalizua 15 kilometra në jug-juglindje të Limeneve të Mirë (Kaloi Limenes) të Heraklionit, rreth 367 kilometra në jug-juglindje të Athinës.
Vlerësimi automatik paraprak e jepte thellësinë fokale rreth 17,4 kilometra, ndërsa regjistrimi i rishikuar i Institutit e vendos thellësinë në rreth 41,6 kilometra — vlerësimet paraprake përditësohen teksa sizmologët përpunojnë të dhënat.
Shërbimi Gjeologjik Amerikan (USGS) e regjistroi të njëjtën lëkundje me magnitudë 5,1 dhe thellësi 43,4 kilometra, me epiqendër rreth 39 kilometra në jug të Mires — dallimet mes agjencive janë të zakonshme në orët e para. Nuk u lëshua asnjë paralajmërim për cunami.
Në raportimet e deritanishme të mediave greke nuk përmenden dëme materiale apo persona të lënduar; zona detare në jug të Kretës, përgjatë harkut helenik, është ndër më sizmiket e Mesdheut lindor.
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