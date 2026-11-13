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13 Nën 2026
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Teknologji

SMIC: zinxhiri i furnizimit me çipa për inteligjencën artificiale do të mbetet i tendosur deri në vitin 2027

Prodhuesi më i madh kinez i çipave thotë se kërkesa nga qendrat e të dhënave dhe retë private vazhdon ta tejkalojë ofertën, ndërsa balanca për çipat e memories pritet vetëm nga mesi i vitit 2028

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Punonjës në dhomë të pastër duke përpunuar një wafer silikoni në fabrikën e çipave SMIC

Prodhuesi më i madh kinez i çipave me kontratë, SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp, 0981.HK), deklaroi të premten se zinxhiri i furnizimit me gjysmëpërçues për aplikimet e inteligjencës artificiale do të mbetet i tendosur deri në vitin 2027, siç njofton Reuters. Deklarata erdhi nga bashkë-drejtori ekzekutiv Zhao Haijun, i cili iu përgjigj pyetjes nëse aksionet e inteligjencës artificiale po formojnë një flluskë, duke theksuar se industria është ende në fazat e hershme dhe kërkesa mbetet e fortë.

Shumë klientë që kanë nevojë për burime llogaritëse përballen ende me mungesa, tha Zhao, një shenjë se etja për fuqi përpunuese nuk po zbutet, pavarësisht debatit për vlerësimet e larta të kompanive të teknologjisë.

Sipas tij, presioni mbi furnizimin vjen sidomos nga kërkesa e qendrave të të dhënave dhe e reve private, të cilat vazhdojnë ta tejkalojnë ofertën. Kjo do të thotë se prodhuesit dhe klientët do të duhet të llogarisin me kufizime edhe gjatë vitit të ardhshëm, ndërsa projektet e reja të inteligjencës artificiale shtohen me ritëm të shpejtë.

Për çipat e memories, balanca mes ofertës dhe kërkesës pritet të arrihet më vonë: oferta dhe kërkesa duhet të arrijnë balancën drejt mesit ose fundit të vitit 2028, çka lë edhe dy vite të tjera tensioni në atë segment të tregut.

Ndërkohë, SMIC përballet me afate më të gjata dorëzimi për pajisjet — disa porosi marrin më shumë se 24 muaj për t’u dorëzuar — gjë që do të ndikojë në shpenzimet e saj kapitale këtë vit. Shpenzimet e amortizimit të kompanisë pritet të rriten rreth 30% krahasuar me një vit më parë në vitin 2026, një kosto shtesë që pasqyron zgjerimin dhe modernizimin e kapaciteteve të saj prodhuese.

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