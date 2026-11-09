Trump për “60 Minutes”: Ukraina do të përfundojë me një formë pak më ndryshe pas luftës
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka deklaruar në një intervistë për emisionin “60 Minutes” të CBS-së, të realizuar nga Ross Douthat, se Ukraina do të përfundojë me një formë pak më ndryshe pas përfundimit të pushtimit rus, siç njofton The Kyiv Independent në artikullin e Lachlan Hyatt, të botuar më 9 nëntor 2026. “Mendoj se do ta përfundojmë dhe mendoj se do të ndodhë, dhe ata do të përfundojnë me një formë pak më ndryshe [për] Ukrainën”, tha Trump, pa shpjeguar se çfarë do të thotë forma e ndryshme. Komentet vijnë pas një humbjeje të rëndë për Partinë Republikane të Trumpit në zgjedhjet e mesmandatit në Shtetet e Bashkuara.
Trump tha se janë “shumë afër arritjes së një marrëveshjeje”, e quajti takimin e ardhshëm “një takim shumë të rëndësishëm” dhe u shpreh: “Besoj se ajo luftë do të përfundojë dhe do të përfundojë së shpejti. Dhe e vetmja arsye pse do të përfundojë është për shkakun tim.” Bisedimet trepalëshe të paqes mes Shteteve të Bashkuara, Ukrainës dhe Rusisë pritet të mbahen në Abu Dhabi më 10-11 nëntor.
I pyetur se cila është pengesa më e madhe për paqen, Trump tha: “Ishte urrejtja mes Zelensky-t dhe Putinit”, duke shtuar se në takimin e tyre të parë “u tregua një mosrespekt i madh ndaj Rusisë”, prandaj nuk do të thoshte më shumë. I pyetur se kujt i besonte më shumë, Putinit apo Zelensky-t, ai refuzoi të përgjigjej: “Preferoj të mos them, por shkoj mirë me të dy”, dhe tha se nuk besonte se Putini po e zvarriste.
Për Starlink-un, Trump tha se nuk e dinte se kush ishte përgjegjës për kufizimet e shpejtësisë që kishin prekur sistemet ushtarake Starlink/Starshield të Ukrainës për pjesën më të madhe të tetorit. Një kufizim i vendosur në mes të tetorit, pa paralajmërim, kishte penguar interceptimin e dronëve rusë me motor reaktiv, ndërsa shërbimi u rivendos më vonë dhe askush nuk ka marrë përgjegjësi. “Nuk isha unë… Nuk më është provuar se ishte ulur”, tha Trump, duke shtuar për Elon Musk-un: “Nuk mund t’ju them se kush e uli… në fund, [Musk] e riktheu përsëri.”
Trump u mburr: “Nuk ka pasur askënd që ka qenë më i ashpër ndaj Rusisë se unë”, duke iu referuar tregtisë dhe sanksioneve. Duke mbrojtur përjashtimin për naftën dhe dizelin rus, ai tha: “Nuk i hoqa sanksionet e dizelit. I bëra të mundur Rusisë që t’i japë, jo neve, por botës, mijëra e mijëra fuçi nafte, dizeli, që i nevojitej. Nuk bëra ndonjë favor të madh.”
Ai kritikoi qindra miliarda dollarët e ndihmës ushtarake të dhëna nën ish-presidentin Joe Biden dhe lavdëroi modelin e tij, sipas të cilit Shtetet e Bashkuara u shesin armë vendeve evropiane, të cilat më pas ia japin Ukrainës: “Ne thjesht dhamë armë pas arme pas arme… dhe nuk morëm asgjë për to.” Kur Douthat iu kundërpërgjigj se dërgesat e epokës së Bidenit kishin ndihmuar në sigurimin e pavarësisë së Ukrainës në fillim të luftës, Trump u përgjigj: “Nuk keni marrë ende asgjë. Le të shohim se si do të shkojë e gjitha.”
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