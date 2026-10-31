Araghchi në Doha: Irani gati të diskutojë programin bërthamor, por jo raketat dhe grupet e armatosura
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi takoi në Doha kryeministrin e Katarit dhe bisedoi me shefin e ushtrisë pakistaneze, ndërsa ndërmjetësimi për t'i dhënë fund luftës vazhdon; Trump tha se Vance ka bërë "punë të shkëlqyer" në negociata.
Ndërmjetësit katarikë dhe pakistanezë po vazhdojnë përpjekjet për një marrëveshje paqeje mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, ndërsa ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi mbërriti në Doha, ku u takua me kryeministrin dhe ministrin e Jashtëm të Katarit, sheikun Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dhe zhvilloi një bisedë telefonike me shefin e ushtrisë së Pakistanit, siç njofton Al Jazeera.
Sipas raportimit të Wall Street Journal, të cituar nga Al Jazeera, Araghchi i tha kryeministrit katarik se Irani është i gatshëm të diskutojë programin e tij bërthamor brenda një “kornize” të caktuar, por nuk do të diskutojë programin e tij të raketave dhe as mbështetjen për grupet e armatosura në rajon — dy pika që Teherani i ka konsideruar vazhdimisht të panegociueshme.
Vizita në Doha vjen pas kthimit të ndërmjetësve katarikë në Teheran të premten dhe pas letrës së nënpresidentit amerikan JD Vance drejtuar shefit iranian të sigurisë, Mohsen Rezaei. Teherani ka konfirmuar marrjen e letrës, por ende nuk është përgjigjur, ndërsa burime diplomatike flasin për shenja përparimi dhe për një përgjigje iraniane që pritet brenda fundjavës.
Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Vance ka bërë një “punë të shkëlqyer” në negociatat me Iranin dhe se rezultati po vjen, duke shprehur pritjen për një përfundim pozitiv të bisedimeve, siç njofton Al Jazeera.
Ndërkaq, presidenti iranian Masoud Pezeshkian deklaroi se Irani po përpiqet për paqe me dinjitet dhe se nuk ka frikë nga kërcënimet amerikane, duke lënë të hapur derën e diplomacisë, por pa sinjale për lëshime në pikat që Teherani i quan vija të kuqe.
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