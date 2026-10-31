Zyrtar iranian: Teherani ka gati një plan të përditësuar për përgjigje të gjerë ndaj çdo sulmi të ri
Një zyrtar i lartë iranian i sigurisë dhe politikës i tha Al Mayadeen-it, sipas agjencisë Fars, se Irani ka finalizuar një plan të përditësuar ushtarak dhe është plotësisht i përgatitur për një përgjigje "gjithëpërfshirëse dhe shumë të gjerë" ndaj çdo agresioni të ri ushtarak.
Irani ka finalizuar një plan të përditësuar ushtarak për t’iu përgjigjur çdo sulmi të ri, i tha një zyrtar i lartë iranian i sigurisë dhe politikës televizionit Al Mayadeen, siç njofton Al Jazeera duke cituar agjencinë iraniane Fars.
Zyrtari, emri i të cilit nuk u bë publik, tha se forcat e armatosura janë plotësisht të përgatitura për ta zbatuar planin dhe se Teherani ka marrë një vendim të prerë për një përgjigje “gjithëpërfshirëse dhe shumë të gjerë” ndaj çdo agresioni ushtarak.
Sipas zyrtarit, kundërshtarët e Iranit dhe mbështetësit e tyre rajonalë do të befasohen nga shkalla dhe intensiteti i hakmarrjes.
Ai shtoi se, nëse Irani përballet me atë që Teherani e përshkruan si një operacion terrorist, përgjigjja do të shënjestrojë një gamë po aq të gjerë ose më të gjerë objektivash, që mund të përfshijë edhe objekte politike, qendra dhe seli të kundërshtarëve dhe mbështetësve të tyre rajonalë.
Deklarata vjen ndërsa Uashingtoni peshon rifillimin e operacioneve të mëdha luftarake kundër Iranit pas zgjedhjeve afatmesme të 3 nëntorit dhe pasi shefi i CENTCOM-it e informoi presidentin Trump të enjten për opsionet ushtarake.
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