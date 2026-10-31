☁️
Tiranë 11°C · Vranët 31 Tetor 2026
S&P 500 7,580 ▼1.82%
DOW 51,770 ▼1.09%
NASDAQ 25,437 ▼2.86%
NAFTA 102.95 ▲0.93%
ARI 3,885 ▼3.63%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585 EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585
₿ CRYPTO
BTC $77,540 ▲ +0.56% ETH $2,250 ▲ +1.52% XRP $1.2596 ▲ +2.99% SOL $96.8200 ▲ +2.4%
S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 102.95 ▲0.93 % ARI 3,885 ▼3.63 % S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 102.95 ▲0.93 % ARI 3,885 ▼3.63 %
EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585 EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585
31 Tet 2026
Breaking
Sikorski kërkon armëpushim të shpejtë në Detin e Zi për kalimin e grurit nga Ukraina dhe Rusia Dy yje të Brewers njoftojnë shtatzënitë e grave pas titullit në World Series Gjykata e apelit pezullon vendimin që detyronte Idaho-n të lejonte abortet për mbrojtjen e shëndetit të grave Rubio dhe Fidan diskutojnë negociatat SHBA–Iran në margjinat e takimit të G20-s Koalicioni saudit: dron i Huthi-ve u rrëzua mbi provincën e Medinës — Huthi-t mohojnë çdo operacion drejt brendësisë saudite
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Zyrtar iranian: Teherani ka gati një plan të përditësuar për përgjigje të gjerë ndaj çdo sulmi të ri

Një zyrtar i lartë iranian i sigurisë dhe politikës i tha Al Mayadeen-it, sipas agjencisë Fars, se Irani ka finalizuar një plan të përditësuar ushtarak dhe është plotësisht i përgatitur për një përgjigje "gjithëpërfshirëse dhe shumë të gjerë" ndaj çdo agresioni të ri ushtarak.

· 2 min lexim
Raketa të Gardës Revolucionare iraniane (Foto: Fars / Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Irani ka finalizuar një plan të përditësuar ushtarak për t’iu përgjigjur çdo sulmi të ri, i tha një zyrtar i lartë iranian i sigurisë dhe politikës televizionit Al Mayadeen, siç njofton Al Jazeera duke cituar agjencinë iraniane Fars.

Zyrtari, emri i të cilit nuk u bë publik, tha se forcat e armatosura janë plotësisht të përgatitura për ta zbatuar planin dhe se Teherani ka marrë një vendim të prerë për një përgjigje “gjithëpërfshirëse dhe shumë të gjerë” ndaj çdo agresioni ushtarak.

Sipas zyrtarit, kundërshtarët e Iranit dhe mbështetësit e tyre rajonalë do të befasohen nga shkalla dhe intensiteti i hakmarrjes.

Ai shtoi se, nëse Irani përballet me atë që Teherani e përshkruan si një operacion terrorist, përgjigjja do të shënjestrojë një gamë po aq të gjerë ose më të gjerë objektivash, që mund të përfshijë edhe objekte politike, qendra dhe seli të kundërshtarëve dhe mbështetësve të tyre rajonalë.

Deklarata vjen ndërsa Uashingtoni peshon rifillimin e operacioneve të mëdha luftarake kundër Iranit pas zgjedhjeve afatmesme të 3 nëntorit dhe pasi shefi i CENTCOM-it e informoi presidentin Trump të enjten për opsionet ushtarake.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu