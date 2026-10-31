Koalicioni saudit: dron i Huthi-ve u rrëzua mbi provincën e Medinës — Huthi-t mohojnë çdo operacion drejt brendësisë saudite
Zëdhënësi i koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite tha se një dron i lëshuar nga Huthi-t u interceptua dhe u shkatërrua mbi provincën e Medinës, ndërsa zëdhënësi ushtarak i Huthi-ve, Yahya Saree, mohoi çdo operacion drejt brendësisë saudite.
Një dron i lëshuar nga Huthi-t u interceptua dhe u shkatërrua mbi provincën e Medinës, tha zëdhënësi i koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj të drejtpërdrejtë.
Koalicioni kishte raportuar më herët se kishte rrëzuar edhe një raketë balistike dhe një dron mbi Riad dhe në jug të mbretërisë.
Zëdhënësi ushtarak i Huthi-ve, Yahya Saree, e mohoi pretendimin. Në një postim në rrjetet sociale, Saree tha se Forcat e Armatosura të Jemenit nuk kanë kryer asnjë operacion të drejtuar drejt brendësisë saudite dhe e quajti pretendimin për dronin mbi Medinë vazhdim të fabrikimeve.
Medina është një nga dy qytetet më të shenjta të Islamit, dhe pretendimet për sulme drejt saj kanë shkaktuar edhe më parë dëmtime të ashpra ndërkombëtare ndaj Huthi-ve.
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