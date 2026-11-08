Nikujaga japoneze — mish viçi i zier ngadalë me patate, qepë dhe salcë soje të ëmbël
Gjella shtëpiake më e dashur e Japonisë, e lindur në kuzhinat e marinës perandorake në fund të shekullit XIX, ku feta të holla viçi ziejnë ngadalë me patate dhe qepë në dashi, salcë soje, mirin dhe sheqer derisa lëngu të trashet dhe shijet të shkrihen.
Hyrje
Nikujaga (nga japonishtja niku = mish dhe jaga = patate) është një nga pjatët më të njohura të kuzhinës shtëpiake japoneze, një lloj nimono — gjellë e zier ngadalë. Sipas Wikipedia-s, ajo u krijua nga kuzhinierët e Marinës Perandorake Japoneze në fund të shekullit XIX, të frymëzuar nga zierjet e viçit të Marinës Mbretërore Britanike. Sot shërbehet kudo në Japoni, zakonisht me një tas oriz të bardhë dhe supë miso.
Koha e përgatitjes: 15 minuta
Koha e gatimit: 30 minuta
Koha totale: 45 minuta
Porcione: 4 persona
Përbërësit
- 400 g mish viçi i prerë në feta shumë të holla (ose mish viçi i grirë trashë; në Japoninë lindore përdoret shpesh mish derri)
- 4 patate mesatare (rreth 600 g), të qëruara dhe të prera në copa të mëdha
- 2 qepë mesatare, të prera në feta të trasha
- 1 karrotë, e prerë në feta
- 200 g shirataki ose ito konnyaku (opsionale, e shpëlarë dhe e prerë)
- 100 g fasule jeshile ose bizele, për zbukurim (opsionale)
- 400 ml dashi (lëng japonez) ose ujë
- 4 lugë gjelle salcë soje
- 3 lugë gjelle mirin
- 2 lugë gjelle sake
- 2 lugë gjelle sheqer
- 1 lugë gjelle vaj luledielli ose vaj orizi
Përgatitja
- Përgatitni perimet: qëroni patatet, pritini në copa dhe lërini 10 minuta në ujë të ftohtë që të mos nxihen; kullojini mirë. Pritini qepët në feta dhe karrotën në feta të pjerrëta.
- Ngrohni vajin në një tenxhere të thellë në zjarr mesatar dhe skuqni lehtë mishin e viçit derisa të ndryshojë ngjyrë, 2-3 minuta. Mos e skuqni plotësisht.
- Shtoni qepët, patatet dhe karrotën dhe përziejini që të lyhen me vajin dhe lëngun e mishit.
- Hidhni dashin (ose ujin), salcën e sojës, mirin-in, sake-n dhe sheqerin. Shtoni shirataki-n nëse e përdorni. Lëreni të marrë valë, hiqni shkumën që formohet në sipërfaqe.
- Uleni zjarrin, mbulojeni tenxheren pjesërisht (ose me një kapak letre pergamene direkt mbi gjellën, siç bëhet në Japoni) dhe ziejeni ngadalë 20-25 minuta, derisa patatet të jenë zbutur dhe lëngu të jetë reduktuar e trashur lehtë. Mos e përzieni shpesh, që patatet të mos shkërmoqen — tundeni tenxheren lehtë.
- Shtoni fasulet jeshile ose bizelet në 3 minutat e fundit, që të mbeten jeshile.
- Fikni zjarrin dhe lëreni gjellën të pushojë 10 minuta në tenxhere, që patatet të thithin salcën. Shërbejeni të ngrohtë në tasa të thellë, me oriz të bardhë dhe, nëse doni, supë miso anash.
Këshillë: Nikujaga del edhe më e shijshme të nesërmen, kur shijet janë shkrirë plotësisht. Në vend të viçit mund të përdorni mish derri të prerë hollë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.