Shënime nga AL Central: White Sox dhe Twins me të njëjtën recetë, Guardians emërojnë Burgun
Dy skuadra të AL Central po ndjekin të njëjtën recetë për bullpen-in këtë dimër, siç njofton MLB Trade Rumors në përmbledhjen e saj të divizionit: përqendrim te rotacioni dhe mbushje e bullpen-it me startues të tepërt nga brenda.
Chicago White Sox janë të fokusuar te rotacioni, si me shtesa nga jashtë, ashtu edhe me kalimin e Grant Taylor nga bullpen-i në rotacion. Drejtori i përgjithshëm Chris Getz e ka ulur prioritetin e bullpen-it në deklaratat për James Fegan të Chicago Sun-Times dhe gazetarë të tjerë: klubi mund t’i përdorë startuesit e tepërt në bullpen dhe, ndoshta, të shtojë veteranë me kosto të ulët më vonë. Për shitjen e thellësisë në infield, Getz u shpreh se “nuk është diçka që do të thosha se po e shqyrtojmë tani”; infield-i me Vargas, Montgomery, Meidroth dhe Murakami ishte thelbi i ecurisë së papritur të White Sox drejt titullit të AL Central, ndërsa rindërtimi vazhdon.
Minnesota Twins kanë nevojë edhe më të madhe në bullpen sesa në rotacion, por qasja është e ngjashme, siç raporton Dan Hayes i The Athletic: të shtohet një startues i mesëm i rotacionit dhe startuesi që mbetet jashtë të kalojë në bullpen. Twins tradicionalisht ngurrojnë të shpenzojnë për hedhës të bullpen-it. Drejtori i përgjithshëm Jeremy Zoll tha se klubi është mendjehapur për shtesa dhe thellësi në rotacion; tre të parët e projektuar janë Ryan, Bradley dhe Lopez, ndërsa Kremer, Matthews, Ober, Prielipp dhe Abel konkurrojnë për dy vendet e fundit.
Lajmi tjetër i divizionit vjen nga Cleveland: Guardians kanë emëruar Alex Burgun si trajner të kontrollit të cilësisë, siç njofton Justice delos Santos i Bay Area News Group. Burg kaloi pesë sezone në stafin e San Francisco Giants — trajner i bullpen-it në 2022–2023, trajner i kapësve në tre sezonet e fundit dhe koordinator fushor i ligës së madhe sezonin e kaluar — pas tre vitesh në stafin e Texas Rangers dhe një karriere nëntëvjeçare si lojtar në ligat e vogla.
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