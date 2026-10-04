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04 Tet 2026
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Brumëra

Banitsa bullgare me djathë — byreku shtresor tradicional i Ballkanit

Petë të holla, djathë i thërrmuar dhe vezë, të pjekura deri sa të marrin ngjyrë të artë — banitsa bullgare shërbehet e ngrohtë me kos të freskët.

· 2 min lexim

Banitsa është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës bullgare — një byrek shtresor me petë të holla, i mbushur me djathë të thërrmuar dhe vezë, i pjekur deri sa të bëhet i artë dhe krokant. Në Bullgari hahet në mëngjes apo si meze, shoqëruar gjithmonë me kos të freskët ose boza.

PËRBËRËSIT (për tavë ~30 cm, 6–8 porcione)

  • 500 g petë të holla për byrek (të gatshme)
  • 400 g djathë i bardhë (feta ose djathë lope), i thërrmuar
  • 4 vezë
  • 250 ml kos natyral
  • 100 g gjalpë i shkrirë (ose 100 ml vaj)
  • 1 lugë çaji sodë buke (sodë bikarbonati)
  • kripë sipas shijes (vetëm nëse djathi nuk është i kripur)

PËRGATITJA

  1. Ngrohe furrën në 180°C. Lyje tavën me pak gjalpë të shkrirë.
  2. Në një tas të madh thërrmoje djathin; në një tas tjetër rrihi vezët me kosin dhe sodën e bukës; bashkoji dhe shto gjysmën e gjalpit të shkrirë.
  3. Shtro 2–3 petë në tavë dhe lyeji lehtë me gjalpë; shpërnda një shtresë të mbushjes me djathë. Përsërit shtresat petë–mbushje derisa të mbarojnë, duke përfunduar me petë sipër.
  4. Lyje sipërfaqen me gjalpin e mbetur dhe preje banitsën në katrorë ose rombë përpara pjekjes.
  5. Piq për 35–40 minuta, derisa të marrë ngjyrë të artë të thellë dhe të bëhet krokante.
  6. Lëre të pushojë 10 minuta dhe shërbeje të ngrohtë me kos të freskët.

Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e gatimit: 40 minuta | Porcione: 6–8

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