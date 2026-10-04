Banitsa bullgare me djathë — byreku shtresor tradicional i Ballkanit
Petë të holla, djathë i thërrmuar dhe vezë, të pjekura deri sa të marrin ngjyrë të artë — banitsa bullgare shërbehet e ngrohtë me kos të freskët.
Banitsa është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës bullgare — një byrek shtresor me petë të holla, i mbushur me djathë të thërrmuar dhe vezë, i pjekur deri sa të bëhet i artë dhe krokant. Në Bullgari hahet në mëngjes apo si meze, shoqëruar gjithmonë me kos të freskët ose boza.
PËRBËRËSIT (për tavë ~30 cm, 6–8 porcione)
- 500 g petë të holla për byrek (të gatshme)
- 400 g djathë i bardhë (feta ose djathë lope), i thërrmuar
- 4 vezë
- 250 ml kos natyral
- 100 g gjalpë i shkrirë (ose 100 ml vaj)
- 1 lugë çaji sodë buke (sodë bikarbonati)
- kripë sipas shijes (vetëm nëse djathi nuk është i kripur)
PËRGATITJA
- Ngrohe furrën në 180°C. Lyje tavën me pak gjalpë të shkrirë.
- Në një tas të madh thërrmoje djathin; në një tas tjetër rrihi vezët me kosin dhe sodën e bukës; bashkoji dhe shto gjysmën e gjalpit të shkrirë.
- Shtro 2–3 petë në tavë dhe lyeji lehtë me gjalpë; shpërnda një shtresë të mbushjes me djathë. Përsërit shtresat petë–mbushje derisa të mbarojnë, duke përfunduar me petë sipër.
- Lyje sipërfaqen me gjalpin e mbetur dhe preje banitsën në katrorë ose rombë përpara pjekjes.
- Piq për 35–40 minuta, derisa të marrë ngjyrë të artë të thellë dhe të bëhet krokante.
- Lëre të pushojë 10 minuta dhe shërbeje të ngrohtë me kos të freskët.
Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e gatimit: 40 minuta | Porcione: 6–8
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