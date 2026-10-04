Hegseth: Bllokada amerikane e porteve iraniane mbetet “e hekurt” — Trump ka “opsione” nëse Irani vazhdon “lojërat”
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, deklaroi se bllokada e Shteteve të Bashkuara ndaj porteve iraniane mbetet “e hekurt” dhe se presidenti Donald Trump ka “opsione” në tavolinë nëse Irani vazhdon “të luajë lojëra” me rrugën jetike detare, sipas raportimit të Associated Press, të cituar nga Al Jazeera.
Duke folur me gazetarët, Hegseth tha se Shtetet e Bashkuara kontrollojnë Ngushticën e Hormuzit dhe se Teherani “nuk ka kaluar asgjë” përmes saj. Ai i bëri thirrje Iranit të “marrë vendimin e duhur”, duke paralajmëruar: “Nëse nuk e bëjnë, presidenti do të ketë të gjitha opsionet që i nevojiten në tavolinë.”
Hegseth përsëriti vendosmërinë e Trumpit për ta penguar Iranin të ketë armë bërthamore, duke e quajtur këtë “një interes jetik kombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës”. “Mesazhi është shumë i thjeshtë: Irani nuk do të ketë kurrë, kurrë, kurrë armë bërthamore. Presidenti Trump është i vendosur dhe i përkushtuar të sigurojë që ata të mos e kenë; nuk do ta kenë,” tha ai.
Deklaratat vijnë në një kohë tensionesh të larta, ndërsa negociatat për t’i dhënë fund luftës shtatëmuajshe mes SHBA-së dhe Iranit vazhdojnë me ndërmjetës, dhe ndërsa Uashingtoni forcon praninë e tij ushtarake në Lindjen e Mesme me një grup të tretë goditës aeroplanmbajtësesh.
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