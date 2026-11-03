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03 Nën 2026
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Zyrtari kinez paralajmëron: investimet në inteligjencën artificiale janë tepër të përqendruara dhe po rëndojnë industritë tradicionale Google e çon aplikacionin Dreambeans në Indi, tregun e parë jashtë SHBA-së Aksionet aziatike bien në hapjen e së martës para votimit në SHBA, nafta qetësohet pas rënies së fortë të së hënës Sulmi me dronë ndaj Moskës arrin në 84 dronë të rrëzuar, mbi 140 fluturime vonohen në aeroportet e kryeqytetit Bonobos zgjedh Skyler Gisondo-n për fushatën e festave 2026, “Dashing Through the Holidays”
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Teknologji

Zyrtari kinez paralajmëron: investimet në inteligjencën artificiale janë tepër të përqendruara dhe po rëndojnë industritë tradicionale

Nënkryetari i rregullatorit financiar të Kinës, Xiao Yuanqi, tha në samitin e Hong Kongut se fluksi masiv i kapitalit drejt teknologjisë po rrit kostot e huamarrjes për industritë tradicionale dhe po shton rreziqet e kredisë.

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Investimet globale në inteligjencën artificiale janë «tepër të përqendruara» dhe po i zënë frymën industrive tradicionale duke u rritur kostot e huamarrjes, paralajmëroi të martën një zyrtar i lartë i rregullatorit financiar të Kinës, siç njofton Reuters. Xiao Yuanqi, nënkryetar i Administratës Kombëtare të Rregullimit Financiar të Kinës, i bëri komentet në Samitin Global të Liderëve Financiarë të Autoritetit Monetar të Hong Kongut.

«Një fluks masiv kapitali drejt sektorit të teknologjisë dhe firmave kryesore ka rritur nivelet e levës financiare në këto fusha, duke nxitur potencialisht një zgjerim tepër të shpejtë», tha Xiao, sipas raportimit të Reuters. Sipas tij, ky përqendrim kapitali krijon një efekt zhvendosjeje mbi industritë tradicionale: u rrit kostot e huamarrjes dhe barrën financiare, duke u dobësuar kështu aftësinë për riinvestim dhe zgjerim të prodhimit.

Zyrtari kinez paralajmëroi gjithashtu se përqendrimi i investimeve në inteligjencën artificiale po shton rreziqet e kredisë në sistemin financiar. Siç njofton Reuters, ai u bëri thirrje politikëbërësve të përgatisin korniza politikash që adresojnë posaçërisht këtë transformim të drejtuar nga inteligjenca artificiale, si për menaxhimin makroekonomik, ashtu edhe për parandalimin e rreziqeve ekonomike dhe financiare.

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