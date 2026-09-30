«Burning Leaves»: premiera botërore e dramës së re të Tom Rowan-it hapet sonte në New York
Premiera botërore e dramës së re «Burning Leaves», me tekst të Tom Rowan-it dhe regji të Graydon Gund-it, hapet sonte, të mërkurën më 30 shtator, në New York, siç njofton BroadwayWorld. Shfaqja, e prezantuar nga kompania historike LGBTQIA+ e teatrit newyorkez TOSOS, ngjitet në skenën e Gural Theatre të A.R.T./New York Theatres, në 502 West 53rd Street, me gjithsej 16 shfaqje deri më 17 tetor.
Në qendër të dramës është Matt Leland, një aktor i ri që, në kërkim të një fillimi të ri, largohet nga New York-u dhe merr punë si mësues në një shkollë të mesme të një qyteti të vogël në Midwest. Atje, i papërgatitur për sfidat që e presin, ai ndeshet me nxënësin e tij më të talentuar, Jesse Wade-in, një 16-vjeçar të trazuar që është në prag të «daljes» dhe që, i izoluar në një qytet të vogël konservator, ka dëshpërimisht nevojë për një model dhe për gjëra të tjera që Matt mund ose nuk mund t’i ofrojë.
Sipas BroadwayWorld, «Burning Leaves» është një dramë njëherësh gazmore dhe dhembshur, që shtron pyetje serioze mbi arsimin, miqësinë dhe dashurinë. «”Burning Leaves” është nga ana tjetër gazmore dhe shkatërruese», thotë regjisori Gund. «Të bën të qeshësh, të përlotesh dhe të ndjesh për këta personazhe, teksa ata ecin me vështirësi nëpër terrenin shoqëror dhe politik që ndryshon. Për mua, drama flet për balancimin e lidhjes me një person tjetër që ka nevojë për ty — dhe se si do të perceptohet kjo.»
Kastin prej gjashtë aktorësh e përbëjnë Brady Dalton Richards, Campbell Idol, Annemarie Rosano, Jonathan Stewart, Sophie Tananbaum dhe Becky Rusch, me pjesëmarrjen e Actors’ Equity Association. Shfaqjet jepen nga e mërkura deri të shtunën në orën 19:00 dhe të dielave në orën 14:00; biletat kushtojnë 45–70 dollarë (plus tarifat), ndërsa kohëzgjatja është dy orë plus një pushim 15-minutësh.
Drama u zhvillua si pjesë e «Doric Wilson Playwrights Project» të kompanisë TOSOS, një seri leximi që feston shkrimtarë nga e gjithë historia e LGBTQIA+, duke paraqitur vepra të brezave të shkuar të dramaturgëve krahas atyre të sotëm, sipas BroadwayWorld.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.