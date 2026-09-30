Kriza e kuqeverdhëve: 9 ndeshje pa fitore dhe asnjë gol në 6 të Sedloskit — tani Skocia në Shkup
Pas humbjes 0-2 nga Sllovenia, përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut zgjat radhën e rezultateve negative; Sport Plus numëron 13 gola të pësuar dhe vë në dukje mungesën e autokritikës së selektorit.
Përfaqësuesja e futbollit e Maqedonisë së Veriut po thyen rekorde të pakëndshme: me disfatën 0-2 të mbrëmshme nga Sllovenia, kuqeverdhët shënuan ndeshjen e nëntë radhazi pa triumf, siç shkruan Sport Plus.
Sipas llogaritjeve të medias sportive, në gjashtë ndeshjet e drejtuara nga selektori Goce Sedloski, Maqedonia nuk ka shënuar asnjë gol dhe ka pësuar 13 — dhe vetëm një herë i ka detyruar portierët kundërshtarë të reagojnë, pikërisht mbrëmë kundër Sllovenisë. Sport Plus vë në dukje se portieri Stole Dimitrievski e ka shpëtuar ekipin nga një bilanc edhe më i thellë.
Sedloski erdhi në krye të përfaqësueses pas ndryshimeve në Federatën e Futbollit, ku presidenti i ri Masar Omeragić zëvendësoi Blagoja Milevskin me premtimin për “gjak të freskët” dhe luftë për barazhin e Botërorit, rikujton Sport Plus.
Pas ndeshjes së mbrëmshme, selektori tha: “Nuk është e lehtë të luash kundër seleksioneve të forta. Humbja si humbje dhemb, nuk shënuam gol, krijuam shumë raste dhe duhet t’i përgëzoj djemtë. Edhe ata janë të trishtuar, edhe unë, por për tri ditë kemi ndeshjen tjetër dhe duhet të përgatitemi.”
Sfida e radhës luhet për tri ditë në Shkup kundër Skocisë, ndërsa më pas vjen transferta me Zvicrën.
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