Vërshimi i AI-së nxit shitjet e aksioneve në Azi: drejt rekordit të vitit 2021
Kompanitë aziatike kanë mbledhur 327,1 miliardë dollarë me shitje aksionesh këtë vit, 53% më shumë se vjet; Goldman Sachs parashikon tejkalimin e rekordit historik
Kompanitë në rajonin e Azi-Paqësorit po i afrohen sfidimit të rekordit të vitit 2021 për shitjet e aksioneve dhe bonove të konvertueshme, siç njofton Reuters më 30 shtator, ndërsa vërshimi i inteligjencës artificiale po nxit një valë të paprecedentë investimesh në çipa, qendra të dhënash dhe sisteme energjetike.
Sipas të dhënave të LSEG, kompanitë në rajon mblodhën 327,1 miliardë dollarë përmes marrëveshjeve me aksione këtë vit, 53% më shumë se një vit më parë. Rekordi vjetor qëndron në 557,6 miliardë dollarë, i arritur në vitin 2021, kur deri në fund të shtatorit totali kishte mbërritur në 399,7 miliardë dollarë.
James Wang, kreu i tregjeve të kapitalit të aksioneve për Azinë me përjashtim të Japonisë në Goldman Sachs, parashikon që deri në fund të vitit emetimet e aksioneve në rajon ta tejkalojnë vitin 2021, të cilin ai e quan „vitin historik më të lartë“. Për ta mposhtur rekordin, rajonit i nevojiten 230,6 miliardë dollarë në tremujorin e fundit — një objektiv që bankierët e shohin të arritshëm falë vërshimit të listimeve të lidhura me inteligjencën artificiale.
Në mesin e marrëveshjeve të pritura përfshihen firma australiane e infrastrukturës së AI-së Firmus, operatori singaporian i qendrave të dhënash DayOne dhe prodhuesi kinez i çipave Yangtze Memory, secila me një objektiv prej rreth 5 miliardë dollarësh. Firmat e teknologjisë së lartë, që zënë 38% të totalit, kanë mbledhur 125,8 miliardë dollarë këtë vit, më shumë se dyfishi i vitit të kaluar. Ndër marrëveshjet e tremujorit të tretë u shënuan shitja e aksioneve të SK Hynix në Nasdaq, që mblodhi 26,5 miliardë dollarë, dhe ajo e Zhongji Innolight në Hong Kong, me 7,8 miliardë dollarë.
„Tregu ka mjaftueshëm likuiditet dhe është i gatshëm të financojë kompani që tregojnë fitime reale nga AI“, tha Aaron Oh, kreu i tregjeve të kapitalit të aksioneve për Azinë në UBS. Sipas tij, vërshimi i shpenzimeve kapitale në zinxhirin e furnizimit të inteligjencës artificiale po krijon një cikël të ri financimi që mund ta mbajë vrullin edhe përtej këtij viti.
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