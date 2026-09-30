Irani i bën thirrje amerikanëve të votojnë kundër aleatëve të Trump-it, ndërsa trupat e SHBA-së largohen nga Iraku
Garda Revolucionare e Iranit i ka bërë thirrje amerikanëve të votojnë kundër aleatëve të presidentit Donald Trump në Kongres, në një letër 26-faqëshe të publikuar të martën, në një kohë kur forcat amerikane pritet të tërhiqen të mërkurën (sot) nga bazat e mbetura në Irakun fqinj — një largim që Teherani e ka festuar, siç njofton Reuters.
Letra u kërkon amerikanëve të përdorin fuqinë politike për të larguar udhëheqësit aktualë dhe për të refuzuar mbështetjen e SHBA-së për Izraelin dhe ndërhyrjet ushtarake jashtë vendit. «Largoni nga pushteti politikanët e këqij, mashtrues dhe të dhunshëm që janë përgjegjës për gjendjen aktuale të Amerikës», thuhet në dokument, ndërsa një tjetër mesazh bën thirrje: «Sigurohuni që politikanët tuaj ta kuptojnë se bota ka ndryshuar».
Edhe pse letra nuk ka gjasa të ndikojë te votuesit amerikanë, ajo prek çështje që analistët thonë se po punojnë kundër Trump-it dhe Partisë Republikane para zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit, kur demokratët mund të rimarrin kontrollin e një ose të dy dhomave të Kongresit. Trump-i fushatoi në vitin 2024 duke premtuar se do të shmangte luftëra të reja, do t’i jepte fund konflikteve dhe do të ulte inflacionin, por lufta me Iranin, të cilën Trump-i e nisi krah Izraelit, ka rritur çmimet globale të karburanteve dhe është përhapur në Lindjen e Mesme, sipas Reuters.
Sondazhi Reuters/Ipsos i 21 shtatorit tregon se vetëm 17% e amerikanëve miratojnë menaxhimin e Trump-it të kostos së jetesës — çështja kryesore që do të përcaktojë votën e nëntorit — ndërsa vetëm 34% miratojnë sulmet ndaj Iranit. Ndërkohë, Trump-i lejoi tërheqjen përfundimtare nga Iraku të mërkurën, një marrëveshje e arritur në vitin 2024 nga ish-presidenti Joe Biden. Tërheqja vjen 23 vjet pas pushtimit amerikan që përmbysi Sadam Huseinin.
Katari vazhdon diplomacinë e tij për t’i dhënë fund luftës shtatë-mujore Iran-SHBA. Zyrtarë amerikanë dhe iranianë folën veçmas me ndërmjetësit e Katarit të hënën, ndërsa zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit, Majed al-Ansari, tha: «Po shkëmbejmë mesazhe mes palëve dhe po punojmë për të gjetur një terren të përbashkët për një marrëveshje që do na shpëtojë të gjithëve nga pasojat e konfliktit.» Trump-i përsëriti të martën: «Nuk e di nëse do të dorëzohen ende, por do të dorëzohen» dhe «Po shkojnë shumë keq».
Në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së javën e kaluar, Irani propozoi një plan paqeje që do të niste një numërim shtatë-ditor për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe një pauzë në luftime, por Trump-i e refuzoi planin të shtunën. Irani thotë se qëllimi përfundimtar është të detyrojë forcat amerikane të largohen nga e gjithë Lindja e Mesme dhe e paraqet tërheqjen nga Iraku si një triumf të «boshtit të rezistencës». Konflikti ka dëmtuar forcat konvencionale të Iranit dhe ekonominë e tij tashmë të brishtë, por Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me raketa dhe dronë ndaj aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik dhe duke kufizuar trafikun e tankeve të naftës në Ngushticën e Hormuzit, gjë që ka rritur çmimet botërore të energjisë. Para fillimit të luftës në shkurt, përmes Hormuzit kalonte 20% e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm global, siç njofton Reuters.
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