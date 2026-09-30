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Teknologji

DeepSeek bashkohet me Huawei-n për mjetet e programimit të çipave, synon pavarësi nga Nvidia

Kompania kineze e AI po hedh në open-source gjuhën TileLang dhe libraritë për platformën Ascend, në përpjekjen për një ekosistem GPU të pavarur nga CUDA e Nvidia-s

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Kompania kineze e inteligjencës artificiale DeepSeek ka njoftuar të mërkurën se është bashkuar me gjigantin teknologjik Huawei Technologies për të zhvilluar mjete programimi për çipat Ascend të Huaweit, siç njofton Reuters.

Sipas njoftimit të publikuar në llogarinë zyrtare të kompanisë në WeChat, DeepSeek do të hedhë në open-source infrastrukturën për platformën Ascend, përfshirë gjuhën e nivelit të lartë të programimit të quajtur TileLang, së bashku me libraritë përkatëse të llogaritjes dhe të komunikimit.

Sipas DeepSeek, TileLang ofron “një model më të thjeshtë programimi” krahasuar me CUDA-n e Nvidia-s, duke përmirësuar efikasitetin e zhvillimit dhe duke thjeshtuar logjikën e kodit — një përpjekje për t’u dhënë zhvilluesve kinezë një alternativë të qëndrueshme ndaj ekosistemit të mbyllur të Nvidia-s.

Ky veprim është shenja e fundit se kompanitë kineze të teknologjisë po thellojnë lidhjet mes tyre, teksa kërkojnë alternativa ndaj ekosistemit të Nvidia-s, në një kohë kur kufizimet mbi eksportet e çipave kanë nxitur Pekinin drejt pavarësisë teknologjike.

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