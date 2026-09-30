Qeveria e Jemenit: Huthi-t kanë zhvilluar raketë të re kruz që i shmang mbrojtjet ajrore — kërcënim serioz për sigurinë rajonale
Qeveria e njohur ndërkombëtarisht e Jemenit pretendon se rebelët Huthi të mbështetur nga Teherani kanë zhvilluar një raketë të re kruz me sistem ndjekjeje termike, të aftë t'i shmangë mbrojtjet ajrore; ndërkohë Huthi-t thonë se goditën objektiv "të ndjeshëm" në Riad dhe objekte të Aramcos në Yanbu.
Qeveria e Jemenit, e njohur ndërkombëtarisht dhe e mbështetur nga Arabia Saudite, ka pretenduar se rebelët Huthi të mbështetur nga Irani kanë zhvilluar një raketë të re kruz të aftë t’i shmangë sistemet e mbrojtjes ajrore, siç njofton Al Jazeera. Sipas qeverisë jemeniote, raketa funksionon me një sistem udhëzimi me ndjekje termike dhe aftësia e saj përbën kërcënim serioz për sigurinë rajonale.
Pretendimi vjen ndërsa Huthi-t kanë shtuar sulmet ndaj Arabisë Saudite, në kohën kur luftojnë forcat qeveritare jemeniote të mbështetura nga koalicioni i udhëhequr nga sauditët. Vetë Huthi-t thanë se kanë sulmuar “një objektiv të ndjeshëm” në Riad dhe objekte të gjigantit saudit të naftës Aramco në Yanbu — pretendime që Rijadi nuk i ka konfirmuar.
Përshkallëzimi vjen në një moment delikat për rajonin: Huthi-t, të mbështetur nga Teherani, janë kthyer në një front të ri të luftës mes SHBA-së dhe Iranit, duke sulmuar objektiva saudite me raketa dhe dronë, ndërsa koalicioni saudit u përgjigjet me sulme ajrore ndaj pozicioneve të tyre në Jemen.
Pretendimi për raketën e re, nëse konfirmohet, do të shënonte një hap cilësor në arsenalin e Huthi-t dhe do ta bënte edhe më të vështirë mbrojtjen e infrastrukturës kritike saudite — nga kryeqyteti Riad e deri te portet dhe objektet energjetike në bregdetin e Detit të Kuq.
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