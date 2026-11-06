Caufield vendos pas 30 sekondash në kohën shtesë, Canadiens përmbysin Mammoth 5-4 me rikthimin e Suzukit
Montreal Canadiens fituan 5-4 në kohën shtesë ndaj Utah Mammoth të enjten në Bell Centre, siç njofton Field Level Media, me golin e Cole Caufield pas vetëm 30 sekondash lojë shtesë, me asistime të Lane Hutson dhe Nick Suzuki.
Utah kaloi 2-0 në periodën e parë me dy golat e Logan Cooley-t, në minutën 1:42 dhe në lojë me epërsi numerike në 9:24. Montreal reagoi brenda së njëjtës periodë: Suzuki shënoi në 15:25 në rikthimin e tij pas gjashtë ndeshjesh mungesë për shkak të një dëmtimi në dorë, ndërsa Arber Xhekaj barazoi 2-2 në 17:10.
Cooley plotësoi tresëshin e tij të dytë brenda një jave në 11:05 të periodës së dytë, sërish në lojë me epërsi numerike, dhe shtoi edhe një asistim në ndeshje. Kirby Dach barazoi 3-3 në 1:09 të periodës së tretë në lojë me epërsi numerike, ndërsa Nick Schmaltz (një gol dhe dy asistime) e çoi Utah sërish përpara 4-3 në 7:14.
Adam Engstrom barazoi 4-4 me 5 minuta e 6 sekonda të mbetura, me golin e tij të parë në NHL sipas NHL.com, duke i hapur rrugë golit vendimtar të Caufield në kohën shtesë. Suzuki e mbylli ndeshjen me një gol dhe dy asistime dhe u shpall ylli i parë i takimit; Dach regjistroi një gol dhe një asistim.
Jakub Dobes bëri 16 pritje për Montrealin, ndërsa Sebastian Cossa ndali 30 goditje për Utah, që pësoi humbjen e dytë në tri ndeshjet e fundit. Canadiens u rikthyen kështu pas humbjes 5-4 në kohën shtesë ndaj Winnipeg të martën; ndeshja e radhës e tyre është të shtunën në fushën e Toronto Maple Leafs.
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