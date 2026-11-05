Mot i vranët, temperaturat deri në 8 gradë
Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot në Kosovë do të mbajë mot kryesisht i vranët.
IHK njofton se temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0-3 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 5 deri në 8 gradë Celsius.
Era do të fryjë me drejtim nga verilindja me shpejtësi 1–3 m/s. /Telegrafi/
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