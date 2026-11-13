🌦️
Tiranë 19°C · Rrebesh i lehtë 13 Nëntor 2026
S&P 500 7,592 ▼0.35%
DOW 52,297 ▼0.36%
NASDAQ 25,366 ▼0.39%
NAFTA 88.46 ▼0.32%
ARI 3,892 ▲0.18%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773 EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773
₿ CRYPTO
BTC $70,849 ▼ -4% ETH $2,007 ▼ -2.26% XRP $1.0295 ▼ -1.97% SOL $81.3100 ▼ -2.28%
S&P 500 7,592 ▼0.35 % DOW 52,297 ▼0.36 % NASDAQ 25,366 ▼0.39 % NAFTA 88.46 ▼0.32 % ARI 3,892 ▲0.18 % S&P 500 7,592 ▼0.35 % DOW 52,297 ▼0.36 % NASDAQ 25,366 ▼0.39 % NAFTA 88.46 ▼0.32 % ARI 3,892 ▲0.18 %
EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773 EUR/USD 1.1068 EUR/GBP 0.8355 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.7561 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6201 EUR/TRY 55.6348 EUR/JPY 176.81 EUR/CAD 1.5773
13 Nën 2026
Breaking
Caleb Wilson i Bulls operohet në dorën e djathtë, jashtë katër deri në gjashtë javë Passan i ESPN: Casey Mize është lëvizja e përsosur për Guardians, rivalët e Tigers në divizion Alvarez MVP unanim në Ligën Amerikane, Crow-Armstrong fiton në Ligën Kombëtare NBA pezullon Marcus Smart për tre ndeshje pas grushtit ndaj Bassey EuroLeague: Olympiacos shkatërron Dubain 101-72, Vezenkov hyn në histori
Menu
Amerika

Trump emëron një listë dypartiake për SEC dhe CFTC, katër emërime pas një viti boshllëk

Presidenti Donald Trump i dërgoi Senatit katër emërime për dy rregullatorët kryesorë financiarë, SEC dhe CFTC, të cilët prej muajsh funksionojnë me vende bosh — hera e parë që nga viti 2025.

· 2 min lexim
Trump emëron një listë dypartiake për SEC dhe CFTC, katër emërime pas një viti boshllëk

Presidenti Donald Trump emëroi të enjten një listë dypartiake komisionerësh për Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Bursave (SEC) dhe Komisionin e Tregtisë së Kontratave të Ardhshme të Mallrave (CFTC), sipas deklaratës së Shtëpisë së Bardhë për emërimet e dërguara në Senat, siç njofton Bloomberg Law.

Për SEC, Trump propozoi republikanin Steven Levine, zyrtar i lartë në Këshillin e Këshilltarëve Ekonomikë të Shtëpisë së Bardhë, me mandat deri më 5 qershor 2030, në vend të Hester Peirce, si dhe demokraten Kristin Johnson, ish-komisionere e CFTC-së dhe profesoreshë drejtësie, me mandat deri më 5 qershor 2029, në vend të Caroline Crenshaw.

Për CFTC, ai propozoi republikanin Nathan Anonick, këshilltar i lartë në Komisionin e Bujqësisë të Senatit, me mandat deri më 19 qershor 2031, në vend të Rostin Behnam, si dhe demokratin Matthew Rowland, anëtar stafi i të njëjtit komision, për pjesën e mbetur të mandatit deri më 13 prill 2028, në vend të Summer Mersinger.

Të dyja agjencitë, që mbikëqyrin tregjet financiare dhe pjesërisht tregjet kripto, kanë funksionuar me përbërje të cunguar që kur Trump u kthye në Shtëpinë e Bardhë. SEC drejtohet nga kryetari Paul Atkins me vetëm komisionerin Mark Uyeda, ndërsa CFTC ka vetëm kryetarin Mike Selig si komisioner të vetëm. Secila agjenci ka deri në pesë komisionerë, zakonisht me përbërje dypartiake.

Emërimet duhet të konfirmohen nga Senati. Komisioni i Bujqësisë shqyrton emërimet për CFTC dhe Komisioni Bankar ato për SEC, përpara votimit në seancë. Senati ndodhet në sesionin “lame duck” pas zgjedhjeve të javës së kaluar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu