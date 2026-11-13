Trump emëron një listë dypartiake për SEC dhe CFTC, katër emërime pas një viti boshllëk
Presidenti Donald Trump i dërgoi Senatit katër emërime për dy rregullatorët kryesorë financiarë, SEC dhe CFTC, të cilët prej muajsh funksionojnë me vende bosh — hera e parë që nga viti 2025.
Presidenti Donald Trump emëroi të enjten një listë dypartiake komisionerësh për Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Bursave (SEC) dhe Komisionin e Tregtisë së Kontratave të Ardhshme të Mallrave (CFTC), sipas deklaratës së Shtëpisë së Bardhë për emërimet e dërguara në Senat, siç njofton Bloomberg Law.
Për SEC, Trump propozoi republikanin Steven Levine, zyrtar i lartë në Këshillin e Këshilltarëve Ekonomikë të Shtëpisë së Bardhë, me mandat deri më 5 qershor 2030, në vend të Hester Peirce, si dhe demokraten Kristin Johnson, ish-komisionere e CFTC-së dhe profesoreshë drejtësie, me mandat deri më 5 qershor 2029, në vend të Caroline Crenshaw.
Për CFTC, ai propozoi republikanin Nathan Anonick, këshilltar i lartë në Komisionin e Bujqësisë të Senatit, me mandat deri më 19 qershor 2031, në vend të Rostin Behnam, si dhe demokratin Matthew Rowland, anëtar stafi i të njëjtit komision, për pjesën e mbetur të mandatit deri më 13 prill 2028, në vend të Summer Mersinger.
Të dyja agjencitë, që mbikëqyrin tregjet financiare dhe pjesërisht tregjet kripto, kanë funksionuar me përbërje të cunguar që kur Trump u kthye në Shtëpinë e Bardhë. SEC drejtohet nga kryetari Paul Atkins me vetëm komisionerin Mark Uyeda, ndërsa CFTC ka vetëm kryetarin Mike Selig si komisioner të vetëm. Secila agjenci ka deri në pesë komisionerë, zakonisht me përbërje dypartiake.
Emërimet duhet të konfirmohen nga Senati. Komisioni i Bujqësisë shqyrton emërimet për CFTC dhe Komisioni Bankar ato për SEC, përpara votimit në seancë. Senati ndodhet në sesionin “lame duck” pas zgjedhjeve të javës së kaluar.
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