Kush është talenti Lutfi Dalipi që zgjodhi Kosovën, shifrat e tij të frikshme dhe klubet që e ndjekin
Mesfushori ofensiv 20-vjeçar i Vaduzit ka vendosur ta përfaqësojë Kosovën. Profili i tij: 6 gola e 9 asistime këtë sezon, kontratë me Young Boys deri më 2030 dhe interesim nga Leipzig, Fiorentina, Betis e Braga.
Lutfi Dalipi është emri i ri që pritet t’i bashkohet Kombëtares së Kosovës. Mesfushori ofensiv 20-vjeçar, i cili po kalon një sezon të jashtëzakonshëm me Vaduzin në futbollin zviceran, ka vendosur ta përfaqësojë Kosovën në nivel ndërkombëtar, siç njofton Telegrafi.
I lindur më 23 maj 2006 në Riaz të Zvicrës, Dalipi ka prejardhje nga Presheva. Ai është produkt i akademisë së Young Boys, klub që vazhdon ta ketë nën kontratë deri në vitin 2030, ndërsa aktualisht luan si i huazuar te Vaduzi. Para këtij huazimi, ai ishte pjesë edhe e FC Wil, ku gjithashtu fitoi përvojë në futbollin profesionist.
Shifrat e këtij sezoni flasin vetë. Në sezonin 2026/27, Dalipi ka regjistruar 16 paraqitje në të gjitha garat me Vaduzin, duke shënuar gjashtë gola dhe duke dhënë nëntë asistime. Vetëm në kampionat, ai numëron pesë gola dhe nëntë asistime në 13 ndeshje — 14 kontribute në gola, që e bëjnë një prej futbollistëve më vendimtarë të skuadrës së tij, ndërsa aktualisht prin edhe në listën e asistuesve të kampionatit. Një tjetër tregues i cilësive të tij është loja një kundër një: 36 driblime të kompletuara në kampionat, më shumë se çdo futbollist tjetër në këtë statistikë.
Paraqitjet e tij nuk kanë kaluar pa u vënë re. Sipas raportimeve të mediave zvicerane, RB Leipzig është klubi i fundit që ka shprehur interesim për të: skuadra gjermane po e përcjell zhvillimin e tij dhe mund të synojë ta sigurojë në afatin kalimtar të janarit, me mundësi që transferimi të realizohet në fund të sezonit. Në mesin e klubeve që e kanë ndjekur Dalipin përmenden edhe Fiorentina, Real Betis dhe SC Braga, përfaqësues të të cilave kanë qenë të pranishëm në ndeshjet e Vaduzit për ta vëzhguar nga afër. Vlera e tij në treg vlerësohet rreth dy milionë euro, ndërsa kontrata me Young Boys deri në vitin 2030 i jep klubit zviceran një pozitë të favorshme në negociata. Megjithatë, dëshira e futbollistit është që fillimisht ta përfundojë sezonin me Vaduzin dhe më pas të vendosë për hapin e ardhshëm.
Dalipi ka përfaqësuar Zvicrën në grupmoshat e reja, përfshirë U18 dhe U21, por vendosi të mos e vazhdojë karrierën me përfaqësuesen helvete. Ai refuzoi ftesën e Zvicrës U21, duke bërë të ditur se në të ardhmen do të zgjidhte mes Kosovës dhe Shqipërisë — sipas mediave zvicerane, i kishte premtuar gjyshit të tij se do të përfaqësonte njërën prej këtyre dy përfaqësueseve.
Tashmë, sipas informacioneve ekskluzive të Telegrafit, ai ka vendosur për Kosovën. Dalipi pritet të jetë në Prishtinë të premten, ndërsa të shtunën do ta përcjellë nga afër ndeshjen e Kosovës ndaj Izraelit në stadiumin “Fadil Vokrri”. Nëse procedurat përkatëse përmbyllen me sukses, 20-vjeçari pritet të jetë në dispozicion të trajnerit Franco Foda nga muaji mars, kur nisin kualifikimet për Kampionatin Evropian Euro 2028. Për Kosovën, afrimi i tij do të ishte një përforcim me perspektivë të madhe: kreativitet, driblim dhe produktivitet në fazën ofensive.
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