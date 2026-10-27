Luftëtari i “Azov”-it Taras Zvarychuk kthehet nga robëria ruse, ku ishte dënuar me 29 vjet burg
Luftëtari i regjimentit “Azov” nga Drohobyçi i rajonit të Lvivit u kthye në atdhe gjatë shkëmbimit të të burgosurve të 23 tetorit, pas më shumë se katër vjetësh robërie ruse, gjatë së cilës pushtuesit e kishin dënuar me 29 vjet burg.
Në shkëmbimin e të burgosurve të 23 tetorit, nga robëria ruse u kthye në atdhe luftëtari i “Azov”-it Taras Zvarychuk, të cilin pushtuesit e kishin dënuar me 29 vjet heqje lirie “për terrorizëm”, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar kreut të Administratës Ushtarake Rajonale të Lvivit, Maksym Kozytskyi, i cili e dha lajmin në Telegram.
“Edhe një lajm më i lumtur për rajonin e Lvivit. Gjatë shkëmbimit të fundit të të burgosurve, në shtëpi u kthye banori i Drohobyçit Taras Zvarychuk, i cili e mbrojti Ukrainën në radhët e regjimentit ‘Azov'”, shkroi Kozytskyi.
Zvarychuk lindi në Drohobyç më 11 maj 1994. Sipas Këshillit Bashkiak të Drohobyçit, ai ishte ndër vullnetarët e parë që iu bashkuan mbrojtjes së vendit menjëherë pas Revolucionit të Dinjitetit dhe shërbeu në regjimentin “Azov”. Ai u kap rob më 16 maj 2022.
Rusët fillimisht e dënuan me 25 vjet burg, pastaj ia rritën dënimin në 29 vjet, gjoja për terrorizëm. “Tarasi u përpoq gjatë ta mbronte të vërtetën, bëri apelim, por pa rezultat”, bënë të ditur në bashki. Ai u mbajt gjatë në qendra paraburgimi në Rostov, në Samara e më pas në Novosibirsk.
“Falë përpjekjeve të gjata, luftëtari u lirua nga robëria dhe u kthye në tokën amtare. Tani, së bashku me ushtarakët e tjerë të kthyer nga robëria, po kalon rehabilitim. Heroin e presin prindërit dhe dy vëllezërit”, shtuan në bashki. Siç ka njoftuar Ukrinform, në shkëmbimin e 23 tetorit nga robëria ruse u kthyen gjithsej 270 ukrainas.
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