Gjykatësja Chutkan kritikon ashpër listat e votuesve të Departamentit të Drejtësisë: qeveria ka bërë gabime
Në seancën e rrallë të së shtunës në Uashington, gjykatësja Tanya Chutkan vuri në dyshim listat e Departamentit të Drejtësisë për votuesit e dyshuar si joshtetas dhe paralajmëroi efekt frikësues te votuesit, tri ditë para zgjedhjeve të mesit të mandatit.
Një gjykatëse federale në Uashington u shfaq shumë kritike të shtunën ndaj mënyrës se si administrata e presidentit Donald Trump ka krijuar dhe u ka dërguar shteteve listat e votuesve që, sipas saj, identifikojnë joshtetas të mundshëm në listat zgjedhore, duke lënë të kuptohet se administrata po shënjestron pakicat, siç njofton Democracy Docket.
Gjykatësja e distriktit Tanya Chutkan, e emëruar nga ish-presidenti Barack Obama, dëgjoi argumentet mbi kërkesën e grupeve pro votimit për një urdhër të përkohshëm që do ta ndalonte menjëherë Departamentin e Drejtësisë t’ua transmetonte listat zyrtarëve shtetërorë. Ajo tha se do të përpiqet ta marrë vendimin sa më shpejt të jetë e mundur.
Chutkan hodhi poshtë argumentin e qeverisë federale se Liga e Qytetarëve Latino-Amerikanë të Bashkuar (LULAC) dhe Qendra e Informacionit për Privatizësinë Elektronike (EPIC) nuk kanë të drejtë të kërkojnë masa urgjente. “Jemi tri ose katër ditë larg një palë zgjedhjesh shumë të profilit të lartë dhe të luftuara fort, dhe qeveria nuk e ka fshehur vendosmërinë e saj për të spastruar listat e votuesve nga individët që beson se nuk kanë të drejtë vote”, tha ajo, duke shtuar se përpjekjet e kaluara kanë bërë që qytetarë amerikanë të përfshihen në këtë “rrjetë zbatimi ligjor”.
Grupet pro votimit argumentojnë se politika e administratës po shkakton konfuzion dhe frikësim te votuesit dhe se një numër votuesish të ligjshëm mund të humbasin padrejtësisht të drejtën e votës; sipas tyre, politika shkel edhe disa ligje kyçe për votimin dhe privatësinë. Departamenti i Drejtësisë u ka dërguar tashmë lista Kalifornisë dhe shtetit të Uashingtonit, me kërkesën që zyrtarët lokalë zgjedhorë t’i lënë mënjanë fletëvotimet derisa të konfirmohet shtetësia e votuesve, ndërsa LULAC dhe EPIC iu referuan raporteve se administrata po shqyrton kërkesa të ngjashme në shtete të tjera, para ose pas zgjedhjeve të mesit të mandatit.
Gjykatësja i kërkoi avokates së Departamentit të Drejtësisë, Elizabeth Shapiro, të jepte më shumë detaje mbi planet e administratës për listat, por nuk mori asnjë informacion shtesë. “Nuk kemi asnjë informacion për synimet e qeverisë në lidhje me lëshimin e letrave të tjera”, tha Shapiro. “Thjesht nuk kemi asgjë për të ndarë. Nuk na është ndarë neve.”
Chutkan vuri në shënjestër edhe procesin e krijimit të listave: zyrtarët lokalë në Kaliforni dhe në shtetin e Uashingtonit kanë gjetur tashmë gabime, ndërsa akuzat gjithëpërfshirëse të administratës për mashtrim me votues joshtetas në shtete të tjera, si Nevada dhe Pensilvania, janë hedhur poshtë. “Do të bini dakord me mua se qeveria ka bërë gabime?”, tha gjykatësja. “Nuk mund të mos biem dakord me ju se qeveria ka bërë gabime, por mendoj se qeveria nuk po përpiqet të bëjë gabime”, u përgjigj Shapiro, e cila i mbrojti listat si një përpjekje për integritetin e votuesve.
“Që kur ndërhyn qeveria federale në integritetin e votuesve kur nuk ka pasur asnjë dënim?”, e ndërpreu Chutkan. “Kjo duket si një lloj situate me rrip dhe mbajtëse… dhe duket sikur po shënjestron shtete me numër më të lartë qytetarësh me prejardhje të caktuar.” Ajo shtoi: “Do të ishte e vështirë të mos e përshkruaje këtë si një efekt frikësues mbi dëshirën e qytetarëve për të dalë në votime.”
Avokatja e Departamentit të Drejtësisë nuk ra dakord me idenë e efektit frikësues, duke thënë se çdo “shqetësim” duhet të lehtësohet nga fakti se shtete si Kalifornia dhe Uashingtoni i kanë refuzuar kërkesat e administratës Trump dhe nga “dështimet e deritanishme të qeverisë federale për të imponuar veprime”. Sipas saj, grupet pro votimit nuk kanë pësuar dëm real nëse nuk provojnë se një votuesi të ligjshëm i është ndaluar hedhja e një vote të ligjshme, dhe jo thjesht se ka pasur frikë ta bëjë këtë. “Po i kthehemi disa veprimeve që mendonim se votuesit nuk do të duhej t’i bënin më: të dalin në masë sepse kanë frikë”, u përgjigj Chutkan.
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