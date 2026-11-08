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08 Nën 2026
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NFL

Robinson aktivizohet te 49ers dhe Kirk përfundon në listën e të dëmtuarve për herë të dytë këtë sezon

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Të shtunën, San Francisco 49ers aktivizuan zyrtarisht marrësin e gjerë Demarcus Robinson nga lista e të dëmtuarve, në kohë që ai të luajë kundër Las Vegas Raiders të dielën, sipas Niners Wire (USA Today). Në lëvizjen përkatëse, 49ers vendosën marrësin e gjerë Christian Kirk në listën e të dëmtuarve, pasi ai pësoi një dëmtim të meniskut në stërvitje para Javës 9.

Nuk është e qartë nëse Kirk do të kthehet këtë sezon; 49ers po u mbarojnë shpejt përcaktimet për kthim nga lista e të dëmtuarve, kështu që sezoni i tij mund të ketë mbaruar, varësisht se si shkojnë kthimet e tjera.

Kjo është hera e dytë e Kirk në listën e të dëmtuarve këtë vit: ai e nisi sezonin atje me një dëmtim të pulpës nga kampi stërvitor, mungoi deri në Javën 7, kur u kthye kundër Atlanta Falcons pa marrë asnjë pasim (20 snaps), dhe tani mungon sërish të paktën katër javë.

Edhe përcaktimi “questionable” i Robinson u hoq. Ai mungon që nga një ndrydhje e rëndë e kyçit të këmbës në Javën 2 kundër Miami Dolphins, dhe kthimi i tij i jep quarterback Brock Purdy një marrës veteran të besueshëm në një grup plot me opsione të paprovuara, me Mike Evans dhe Deebo Samuel të dy të përjashtuar.

Sipas NBC Sports, 49ers ngritën gjithashtu marrësin e gjerë KhaDarel Hodge, të nënshkruar së fundmi, nga skuadra e stërvitjes (një ngritje standarde; ai do të kthehet pas ndeshjes së së dielës). Hodge luajti në tre ndeshje për 49ers para se të lirohej, u nënshkrua sërish pas pushimit të Javës 8, dhe ka një kapje për 18 jardë në 2026.

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