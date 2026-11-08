Skubal do të donte të kthehej te Dodgers, thotë ESPN: kërkesa mbi 400 milionë dollarë do të ishte rekord për një hedhës
Tarik Skubal do të donte të kthehej te Los Angeles Dodgers, nëse kushtet financiare janë të barabarta. Kështu e përshkruan situatën Alden González i ESPN, i cituar nga DodgerBlue: “Ndjesia ime është se Skubal do të donte të kthehej te Dodgers. Ai e shijoi vërtet qëndrimin e tij prej dy muajsh e gjysmë në Los Angeles. I pëlqeu kultura, sidomos të qenit mes kaq shumë lojtarëve veteranë të fokusuar vetëm te fitorja.”
Sipas González, hedhësi 29-vjeçar u afrua veçanërisht me Blake Snellin, me të cilin u bënë miq të ngushtë, dhe mbeti i impresionuar nga burimet dhe organizimi i klubit kalifornian, ku u ndie menjëherë pjesë e skuadrës.
Skubal është lojtari i lirë më i kërkuar i këtij tregu dhe pritet të firmosë para 1 dhjetorit, kur skadon marrëveshja kolektive aktuale (CBA). Kërkesa e tij pritet të kalojë 400 milionë dollarë, që do të ishte kontrata më e madhe ndonjëherë për një hedhës. Rekordi aktual i takon Yoshinobu Yamamotos, i cili firmosi me Dodgers në dhjetor 2023 një kontratë 12-vjeçare prej 325 milionë dollarësh.
Interes për Skubalin kanë treguar edhe Chicago Cubs, por sipas raportimeve ata mund të frenohen nga çmimi historik. E ardhmja e negociatave varet edhe nga CBA-ja e re: një tavan pagash ose penalitete më të rënda për shpenzimet do të mund ta kufizonin aftësinë e Dodgers për të shpenzuar, ndaj një marrëveshje para 1 dhjetorit shihet si mundësia më e mirë për rikthimin e tij në Los Angeles.
Ish-asi i Detroit Tigers e nisi vetëkritikën për paraqitjet e tij të para me Dodgers, por, siç thekson DodgerBlue, me përmirësimin e marrëdhënieve brenda skuadrës u përmirësua edhe paraqitja e tij në fushë.
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