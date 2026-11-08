Scherzer nuk dorëzohet: do të luajë në ndeshjet e “lockout”-it për të vendosur nëse do të hedhë edhe në 2027
Max Scherzer nuk ka ndërmend të dorëzohet ende. Hedhësi veteran, anëtar i ardhshëm i Hall of Fame, i tha Jon Heymanit të New York Post, siç raporton MLB Trade Rumors, se këtë dimër do të hedhë në të ashtuquajturat ndeshje “lockout” për të matur veten dhe për të vendosur nëse do të luajë edhe në sezonin 2027.
Para nisjes së tij të fundit me Toronto Blue Jays, Scherzer nuk e kishte konfirmuar të ardhmen. Me familjen në tribuna, ai hodhi shtatë ininge me vetëm një pikë të lejuar dhe shtatë strikeout kundër Cincinnati Reds, në një atmosferë elektrizuese në Toronto që u ndie si një paraqitje lamtumire. Ndeshja, pa rëndësi për renditjen, u luajt me pushim të shkurtër, dhe një pjesë e motivimit duket se ishte ndjekja e rivalit të vjetër Justin Verlander në renditjen e të gjitha kohërave për strikeout: shtatë goditjet e asaj nate e çuan Scherzerin në 3.557, vetëm tre pas Verlanderit, në garë për vendin e tetë.
Sezoni i tij në moshën 41-vjeçare u shoqërua me probleme fizike në parakrah, kyçin e këmbës dhe shpinë. Ai hodhi gjithsej 84 ininge e dy të tretat dhe e mbylli me një ERA 5.74 në 18 nisje, por pjesa e fundit e sezonit ishte më e mirë: pas kthimit nga spazmat e shpinës në fund të korrikut, në 12 nisjet e fundit regjistroi ERA 4.16, shenjë se mund t’i ketë mbetur ende diçka për sezonin e moshës 42-vjeçare.
Herën e kaluar Scherzer firmosi vetëm në mars, kur iu bashkua Torontos që kishte pasiguri në rotacion për shkak dëmtimesh. Një bllokim i mundshëm i ligës mund ta ndryshojë sërish kohën e marrëveshjes, por, nëse vendos të vazhdojë, profili më i mundshëm është një skuadër që ka nevojë për hedhës në fund të tregut dimëror.
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