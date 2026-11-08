Cody Rhodes ofrohet të udhëheqë Team USA në Survivor Series: sfidon Rey Mysterion pas fitores në Crown Jewel
Cody Rhodes ka hedhur hapin e parë drejt Survivor Series: në post-show të Crown Jewel, të shtunën në Riad, ai tha se do të donte të udhëhiqte Team USA në ndeshjen tradicionale pesë-kundër-pesë kundër Team Mexico. Sipas F4WOnline, Rhodes iu drejtua drejtpërdrejt Rey Mysterios: Rey po flet në podcastin e Stephanie McMahon për Team Mexico kundër Team USA, ai do ta udhëheqë Team Mexico, ndërsa Rhodes do të donte të udhëhiqte Team USA, të gjente ekipin e tij — “Rey Mysterio, nëse po më dëgjon, le ta bëjmë këtë në Survivor Series. Le ta bëjmë. Ti je brenda.”
WrestleZone, që transkriptoi të njëjtën deklaratë nga post-show, shkruan se Rhodes e lidhi ofertën me mbylljen e rivalitetit me Randy Orton: ai e mundi Ortonin në ndeshjen hapëse Last Man Standing të Crown Jewel (tre Cross Rhodes dhe Punt Kick-u vendimtar, Ortoni nuk iu përgjigj numërimit deri në dhjetë) dhe tha se ai rivalitet ia kishte “rrëmbyer gëzimin për atë që bëjmë”, ndaj tani kërkon diçka të lehtë dhe argëtuese, edhe nëse është garë argëtuese.
Konteksti: Rey Mysterio e shpalli ndeshjen Team USA kundër Team Mexico në podcastin What’s Your Story? të Stephanie McMahon, si rikthim i formatit klasik të eliminimit në Survivor Series, dhe më pas konfirmoi vetë se do ta udhëheqë Team Mexico. Survivor Series: WarGames zhvillohet të shtunën, më 28 nëntor 2026, në Daikin Park në Houston.
Saktësimi i rëndësishëm: deklarata e Rhodes është një ofertë dhe sfidë publike, jo një konfirmim zyrtar — WWE ende nuk e ka shpallur zyrtarisht Rhodes si kapiten të Team USA dhe nuk ka shpallur asnjë anëtar tjetër të dy ekipeve. Nëse oferta pranohet, dy kapitenët e ndeshjes do të jenë Mysterio për Meksikën dhe Rhodes për SHBA-në.
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