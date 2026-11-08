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08 Nën 2026
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Rangers i shpëtojnë përmbysjes së Kraken, fitojnë 4-3 në Seattle me golin vendimtar të Dorofeyev Lëvizjet e së shtunës në NFL: Bryant kthehet te Broncos dhe Uwazurike shkon në IR, Cowboys vendosin Lawrence në IR, Saints aktivizojnë Banks e Tyson dhe Jets humbin tre lojtarë Hedhësi tajvanez Jyun-Yue Tseng hyn në sistemin e postimit të MLB-së, i lirë për firmë nga e diela deri më 22 dhjetor Robinson aktivizohet te 49ers dhe Kirk përfundon në listën e të dëmtuarve për herë të dytë këtë sezon Scherzer nuk dorëzohet: do të luajë në ndeshjet e “lockout”-it për të vendosur nëse do të hedhë edhe në 2027
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NFL

Lëvizjet e së shtunës në NFL: Bryant kthehet te Broncos dhe Uwazurike shkon në IR, Cowboys vendosin Lawrence në IR, Saints aktivizojnë Banks e Tyson dhe Jets humbin tre lojtarë

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Një ditë para ndeshjeve të së dielës, katër skuadra bënë ndryshimet e fundit në përbërje, me rikthime të rëndësishme dhe mungesa të reja në Javën 9.

Broncos

Të shtunën, Denver vendosi defensive tackle Eyioma Uwazurike në listën e të dëmtuarve (injured reserve) për shkak të një dëmtimi në shpatull, sipas Pro Football Rumors. Ai kishte qenë titullari kryesor i skuadrës, përkrah Zach Allen dhe D.J. Jones, duke nisur shtatë ndeshje këtë sezon, duke luajtur 52% të snap-eve në mbrojtje, me një sack dhe pesë goditje ndaj quarterback-it; Malcolm Roach mund të nisë më shumë ndeshje tani, ndërsa Sai’vion Jones dhe Tyler Onyedim pritet të kenë më shumë kohë loje.

Në drejtimin e kundërt, wide receiver Pat Bryant kthehet nga lista e të dëmtuarve, pasi mungoi katër ndeshje për shkak të një dëmtimi në kyçin e këmbës, kështu që Denver do të ketë të gjithë wide receiver-at në dispozicion të dielën në Charlotte. Bryant kishte fituar vendin e wide receiver-it të tretë në kampin stërvitor dhe kishte nëntë pritje për 133 jarda dhe një touchdown, plus një konvertim dy pikësh, në pak më shumë se tre ndeshje, para se të largohej me barelë në San Francisco në Javën 4. Denver ka mbetur me katër aktivizime të kthimit nga lista e të dëmtuarve. Broncos ngritën gjithashtu safety Taylor Rapp dhe running back Cody Schrader nga skuadra e praktikës dhe nënshkruan defensive back/return man Sean Fresch Jr. në listën prej 53 lojtarësh.

Cowboys

Të shtunën, Dallas vendosi rookie linebacker-in e raundit të parë, Malachi Lawrence, në listën e të dëmtuarve për shkak të një ndrydhjeje në kyçin e këmbës — ai ishte shpallur jashtë loje të premten dhe do të mungojë të paktën katër javët e ardhshme, sipas Cowboys Wire (USA Today). Për të zënë vendin e tij, Cowboys aktivizuan linebacker Marist Liufau, zgjedhja e raundit të tretë në vitin 2024, i cili nuk ka luajtur ende këtë sezon pasi theu parakrahun në ndeshjen e fundit të parasezonit. Dallas ngriti gjithashtu wide receiver Jordan Hudson dhe tight end James Mitchell nga skuadra e praktikës; Mitchell u ngrit gjithashtu në Javën 8 dhe luajti 31 snap-e në sulm dhe 10 snap-e në ekipet speciale, dhe ngritjet vijnë ndërsa tight end-et Jake Ferguson (kyçi i këmbës) dhe Luke Schoonmaker (ija) janë në dyshim. Linebacker DeMarvion Overshown, wide receiver George Pickens dhe cornerback Joey Porter janë gjithashtu në dyshim, receiver/returner Kavontae Turpin është shpallur jashtë loje, rookie defensive back Caleb Downs dhe safety PJ Locke kaluan protokollin e tronditjes së trurit pa asnjë përcaktim, dhe linebacker Dee Winters pritet të kthehet pasi mungoi dy ndeshje.

Saints

New Orleans njoftoi se ka aktivizuar left tackle Kelvin Banks dhe wide receiver Jordyn Tyson nga lista e të dëmtuarve për ndeshjen e së dielës kundër Cleveland Browns, sipas Pro Football Talk. Banks ka munguar që kur pësoi një dëmtim në kyçin e këmbës në Javën 2. Tyson nuk ka luajtur ende këtë sezon për shkak të një dëmtimi në kofshë; ai ishte zgjedhje e raundit të parë këtë sezon, kështu që ndeshja e së dielës do të jetë debutimi i tij në NFL. Në lëvizjet përkatëse, Saints liruan running back Kendre Miller dhe tight end Treyton Welch, dhe ngritën kicker Charlie Smyth dhe running back Zamir White nga skuadra e praktikës. Miller, ish-zgjedhje e raundit të tretë nga TCU, nuk u shfaq kurrë në më shumë se gjysmën e ndeshjeve të Saints në katër vite me skuadrën, për shkak të dëmtimeve dhe problemeve të besimit, dhe nuk vrapoi kurrë për më shumë se 200 jarda në një sezon të vetëm.

Jets

New York Jets ulën në statusin jashtë loje tre lojtarë të shtunën për ndeshjen e së dielës në Kansas City Chiefs — defensive end Joseph Ossai, cornerback Nahshon Wright dhe VJ Payne — të cilët më parë ishin në dyshim, siç raportoi Ian Rapoport i NFL Network. Jets janë 2-6 dhe në një seri prej tre humbjesh radhazi; Kansas City është 5-2; ndeshja luhet të dielën në orën 1 p.m. ET në CBS.

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