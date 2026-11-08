Jack Campbell vendoset në listën e të dëmtuarve, Lions nënshkruajnë Whiteside dhe ngrejnë Lucas e Small
Detroit Lions njoftuan të shtunën, më 7 nëntor, se e vendosën linebacker-in Jack Campbell në listën e të dëmtuarve (Reserve/Injured), sipas Detroit Free Press.
Campbell u dëmtua në lojën e parë të çerekut të katërt të fitores së 1 nëntorit ndaj Minnesota Vikings, kur koka e tij goditi ijën e tight end-it T.J. Hockenson gjatë një tackle-i, dhe u largua nga fusha me karrocë. Ai mbetet ende në spital, ndërsa trajneri kryesor Dan Campbell tha të premten se gjendja e tij po përmirësohet.
Në deklaratën e tij të së mërkurës, Campbell tha se e ka rifituar plotësisht lëvizjen në pjesën e poshtme të trupit, po vazhdon të përparojë me lëvizjen në pjesën e sipërme të trupit dhe është shumë optimist për rikuperimin e tij, sipas Pro Football Talk.
Vendosja në listën e të dëmtuarve garanton se ai do të mungojë të paktën në katër ndeshjet e ardhshme; ndeshja e parë ku do të kishte të drejtë të kthehej është Java 13 kundër Atlanta Falcons, më 6 dhjetor.
Në vend të tij kundër Miami Dolphins të dielën, Lions pritet të nisin Derrick Barnes, Malcolm Rodriguez dhe Trevor Nowaske si linebacker, ndërsa Joe Bachie, K.J. Britt dhe Amen Ogbongbemiga janë në dispozicion mes rezervave, sipas Pride of Detroit.
Për të zënë vendin e tij në listën prej 53 lojtarësh, Lions nënshkruan cornerback-un Nick Whiteside nga practice squad. Whiteside nuk ka luajtur në vitin 2026, por luajti nëntë ndeshje për Lions sezonin e kaluar, dhe i shton thellësi pozicionit të cornerback-ut, me D.J. Reed jashtë këtë javë për shkak të një dëmtimi në ijë.
Lions gjithashtu ngritën edge defender-in Anthony Lucas dhe running back-un Jabari Small nga practice squad në listën aktive/inaktive.
Lions janë 5-2 dhe luajnë në transfertë kundër Miami Dolphins të dielën.
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