Dana White thotë se po fluturon drejt Uashingtonit dhe do të takohet të hënën me Trump për ofertën e sekretarit të shtypit
Presidenti Donald Trump i ka ofruar shefit të UFC-së, Dana White, postin e sekretarit të shtypit të Shtëpisë së Bardhë, ndërsa White thotë se po fluturon drejt Uashingtonit për t’u takuar me presidentin të hënën. Lajmi, i bërë publik të shtunën, ka ngjallur menjëherë debate nëse oferta është serioze apo një shaka e radhës e presidentit në rrjetet sociale.
Trump e njoftoi ofertën të shtunën në Truth Social, ku e quajti White-in “the Great Dana White, a violent Fighter and Warrior” dhe i kërkoi të marrë me vete disa luftëtarë të UFC-së si asistentë, duke i thënë: “Dana, please take the job!” — siç njofton Associated Press.
White, i cili të shtunën ndodhej në Londër për aktivitetin e boksit Zuffa Boxing 12, dha përgjigjen e tij të parë në rekord në konferencën për shtyp pas eventit. “I’m flying to Washington, DC, right now”, tha ai, duke shtuar se ka takim me Trump të hënën në Shtëpinë e Bardhë dhe se do të ketë më shumë për të folur pas atij takimi. Ai nuk tha nëse e pranon apo e refuzon ofertën dhe, i pyetur se si do ta balanconte postin me punët e tij aktuale, u përgjigj: “I’ve got a lot of jobs already”, sipas MMA Junkie.
Raportimet për seriozitetin e ofertës janë kontradiktore. Një burim i njohur me çështjen i tha CNN se White e ka refuzuar ofertën, ndërsa një ndihmës tha se Trump po bënte shaka. Edhe USA Today vëren se Trump njihet për përmbajtje satirike në rrjetet sociale, ndaj mbetet e paqartë nëse White po konsiderohet seriozisht për postin. Shtëpia e Bardhë dhe UFC nuk iu përgjigjën të shtunën kërkesave për koment, sipas Associated Press.
Para konferencës për shtyp, White e ndau postimin e Trump në Instagram, bashkë me një foto të vetes pas podiumit në sallën e shtypit të Shtëpisë së Bardhë, me mbishkrimin “On to the next chapter”. Drejtori i komunikimit Steven Cheung e rishpërndau postimin e presidentit me komentin “Hell yeah! Do it, @DanaWhite!”, sipas CNN.
Posti i sekretarit të shtypit është aktualisht bosh: Karoline Leavitt u largua në fund të gushtit dhe Katie Zacharia qëndroi vetëm pesë ditë në tetor, duke e lënë Trumpin pa zëdhënësin kryesor. Takimi i së hënës bie në të njëjtën ditë kur Stephen Miller nis detyrën si shef i ri i stafit në vend të Susie Wiles, mes tranzicionit pas humbjes së republikanëve në zgjedhjet e mesmandatit, ku humbën kontrollin e të dy dhomave të Kongresit. White është mik i vjetër i Trump dhe ka folur në tri konventat e fundit republikane.
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