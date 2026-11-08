Nashville thyen rekordin e të gjitha kohërave në MLS me 77 pikë, Surridge shënon dy herë në Cincinnati
Nashville SC e mbylli sezonin e rregullt 2026 me një faqe historie. Skuadra e B.J. Callaghan fitoi 2-0 në fushën e FC Cincinnati të shtunën, në Ditën e Vendimeve, dhe arriti në 77 pikë — rekordi i ri i të gjitha kohërave për një sezon të vetëm në MLS, sipas raportit zyrtar të ndeshjes të klubit të Cincinnatit dhe raportimit të MLSSoccer.com.
Rekordi i mëparshëm ishte 74 pikë, i vendosur nga Inter Miami në vitin 2024. Nashville e mbylli sezonin me bilancin 23 fitore, 3 humbje dhe 8 barazime, pasi kishte siguruar më herët edhe Supporters’ Shield, trofeun për skuadrën më të mirë të sezonit të rregullt.
Heroi i mbrëmjes në TQL Stadium, përpara 25.513 tifozëve, ishte Sam Surridge. Sulmuesi anglez zhbllokoi rezultatin në minutën e 61-të, pas asistimeve të Andy Nájar dhe Patrick Yazbek, dhe vulosi fitoren në minutën e 86-të, me asistime të Yazbek dhe Josh Bauer. Me këto dy gola, Surridge e mbylli sezonin me 21 gola, i treti në garën për Këpucën e Artë.
Fitorja erdhi edhe falë mbrojtjes. Kjo ishte porta e 17-të e paprekur e sezonit për Nashville, ndërsa portieri Brian Schwake regjistroi ndeshjen e tij të 16-të pa pësuar gol, duke barazuar rekordin e ligës të Tony Meola nga viti 2000, thekson MLSSoccer.com. Nashville i mbylli 34 ndeshjet me vetëm 25 gola të pësuar, shifra më e ulët në një sezon me 34 ndeshje.
Trajneri B.J. Callaghan tha pas ndeshjes se skuadra nuk i vendos vetes pritshmëri që mund ta kufizojnë, por përqendrohet te përgatitja dhe puna e përditshme. Mbrojtësi Jack Maher, ndërkohë, vlerësoi kapitenin Hany Mukhtar, i cili e mbylli sezonin me 25 kontribute në gola (17 gola dhe 8 asistime), dhe tha se ai e meriton trofeun e dytë MVP në karrierë.
Humbja e la FC Cincinnati në vendin e nëntë në Lindje me 46 pikë, ndaj skuadra do të luajë ndeshjen Wild Card në fushën e Orlando City më 19 nëntor. Fituesi i asaj ndeshjeje do të përballet pikërisht me Nashville në Raundin e Parë të playoff-it.
Për Nashville, festa është e shkurtër. Synimi i deklaruar i kapitenit Mukhtar është finalja e MLS Cup më 18 dhjetor — deri atëherë, siç e përcjell MLSSoccer.com mesazhin e tij për skuadrën, askush nuk duhet të festojë para kohe.
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