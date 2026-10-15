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Ekspozita

Drejtori i Louvre-it paralajmëron: pa rinovim të madh, muzeu rrezikon të mbyllë dyert

Christophe Leribault thotë se muzeu më i vizituar në botë është i mbingarkuar dhe me infrastrukturë të vjetruar; një vit pas grabitjes së bizhuterive të Kurorës, plani i sigurisë prej 83 milionë eurosh po ecën, por pa investim të madh publik muzeu do të bjerë shpejt.

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Napoleon courtyard of the Louvre museum at night time, with Ieoh Ming Pei's pyramid in the middle.

Muzeu i Louvre-it në Paris rrezikon të mbyllë dyert për publikun nëse nuk miratohet një rinovim i madh i institucionit, paralajmëroi të mërkurën presidenti i tij Christophe Leribault, siç njofton AFP, duke cituar intervistën e tij për gazetën franceze Le Figaro.

Leribault, i emëruar në shkurt pas dorëheqjes së paraardhëses së tij në vazhdën e grabitjes spektakolare të 19 tetorit 2025, kur një bandë hajdutësh vodhi bizhuteritë e Kurorës franceze me vlerë të vlerësuar rreth 100 milionë dollarë, tha se qeveria e ardhshme franceze duhet ta ketë parasysh se, nëse muzeu nuk riparohet, përditësohet dhe transformohet, ai do të bjerë shumë shpejt dhe në fund do të duhet të mbyllet — një zhvillim që ai e quajti katastrofë.

Sipas Le Figaro, drejtori i muzeut më të vizituar në botë — rreth nëntë milionë vizitorë vitin e kaluar — pranoi se institucioni vuan probleme strukturore serioze: instalime hidraulike të vjetra, galeri të izoluara keq dhe hapësira publike të ngushta për fluksin e vizitorëve. Punimet thelbësore për sigurinë, shtoi ai, kërkojnë ndërhyrje në ndërtesën historike dhe në infrastrukturë, ndaj nuk ekziston asnjë zgjidhje e lehtë apo sipërfaqësore.

Në prag të njëvjetorit të grabitjes, Leribault tha për AFP-në se plani i sigurisë prej 83 milionë eurosh po ecën me shpejtësi: është krijuar një post i ri për drejtuesin e sigurisë, po modernizohet rrjeti i kamerave — i gjetur me kamera të vjetra dhe boshllëqe të mëdha — dhe po forcohet mbikëqyrja rreth perimetrit dhe në pikat e hyrjes. Bizhuteritë e tjera të Kurorës, ndërkohë, janë hequr përkohësisht nga ekspozimi, derisa të përcaktohet ku do të shfaqen në vitrina të reja.

Projekti i transformimit mbetet megjithatë i bllokuar politikisht: presidenti Emmanuel Macron ka mbështetur një rinovim prej qindra milionë eurosh, me një hyrje të re për muzeun, ndërsa kostoja e plotë e planit “Louvre – Nouvelle Renaissance” vlerësohet mbi një miliard euro dhe punimet do të zgjasnin më shumë se një dekadë. Leribault tha se muzeu do të kërkojë financime private, por injeksioni i madh i parave publike do të duhet të miratohet pas zgjedhjeve të vitit të ardhshëm — dhe pa atë miratim, paralajmërimi i tij mbetet në këmbë.

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