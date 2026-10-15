«The Cherry Orchard» ndan kritikën në Londër: katër yje për Kristin Scott Thomas, mendime të përziera për Stephen Mangan
Verdikti i parë i kritikës londineze pas natës zyrtare të hapjes në Harold Pinter Theatre e vlerëson produksionin e Ian Rickson-it kryesisht me katër yje: magnetike protagonistja, ansambël i fortë, por jo të gjithë binden nga Lopakhin-i i Stephen Mangan-it. Shfaqja luhet deri më 9 janar 2027.
«The Cherry Orchard» e Anton Çehovit, në produksionin e ri të Harold Pinter Theatre në West End, ka marrë verdiktin e parë të kritikës pas natës zyrtare të hapjes, dhe pamja e përgjithshme është pozitive: sipas përmbledhjes së vlerësimeve që publikon West End Theatre, pesë nga shtatë recensionet e mbledhura e vlerësojnë shfaqjen me katër yje, ndërsa dy të tjerat i japin tri yje, me një mesatare prej 3.7 yjesh.
Pothuajse të gjithë kritikët bien dakord për protagonisten: Kristin Scott Thomas në rolin e Ranevskaya-s, pronares që kthehet nga Parisi në pronën familjare në prag të ankandit, përshkruhet si magnetike dhe e mbushur me një energji të paqëndrueshme. Siç vëren përmbledhja e West End Theatre, si The Telegraph ashtu edhe The Independent e vendosin interpretimin e saj në qendër të suksesit të mbrëmjes, ndërsa The Guardian, me tri yje, e quan një Ranevskaya moderne, edhe pse mendon se drama nuk e arrin gjithmonë peshën tragjike.
Pika ku kritika ndahet është Stephen Mangan në rolin e Lopakhin-it, birit të bujkut që është bërë tregtar i pasur. Recensionet me katër yje e lavdërojnë fort — Time Out madje shtron pyetjen nëse ky është roli më i mirë i karrierës së tij — ndërsa The Guardian dhe The Times, të dyja me tri yje, e gjejnë interpretimin vetëm pjesërisht bindës, me më pak dhimbje të brendshme sesa pritej nga personazhi.
Lavdërime të njëzëshme merr ansambli dhe pjesa tjetër e produksionit: Karl Johnson si shërbëtori plak Firs përmendet pothuajse në çdo recension, po ashtu Vinette Robinson, Peter Wight dhe Jeff Rawle në rolet mbështetëse. Adaptimi i ri i Conor McPherson-it — Çehovi e quante veprën e tij të fundit komedi — vlerësohet për humorin e drejtpërdrejtë, ndërsa skenografia e Chloe Lamford-it dhe ndriçimi i Bruno Poet-it përshkruhen si një shtëpi e vjetër me madhështi të zbehur. Rezerva më e përmendur ka të bëjë me kostumet, që lëvizin mes epokës dhe dekadave më të vonshme, dhe me një fund që disa kritikëve u është dukur më i përmbajtur emocionalisht sesa pritej.
Produksioni me regji të Ian Rickson-it ribashkon regjisorin me McPherson-in dhe me Scott Thomas-in pas bashkëpunimeve të tyre të mëparshme në të njëjtën skenë. Në kast janë gjithashtu Ruby Bentall, Megan Cusack dhe Shubham Saraf. «The Cherry Orchard» luhet në Harold Pinter Theatre deri më 9 janar 2027, me një kohëzgjatje rreth dy orë e gjysmë përfshirë pushimin.
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