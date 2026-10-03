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Teknologji

Meta prezanton Muse Gadgets: projekt me burim të hapur për pajisje që lidhen me inteligjencën artificiale Muse

Meta prezantoi të premten projektin me burim të hapur "Muse Gadgets", që u lejon zhvilluesve të ndërtojnë harduerin e tyre të lidhur me agjentin e inteligjencës artificiale Muse; kompania po dhuron falas 5,000 pajisje "Muse Home Link" për abonentët e Muse-së

· 2 min lexim

Meta prezantoi të premten “Muse Gadgets”, një projekt me burim të hapur që u lejon zhvilluesve të ndërtojnë harduerin e tyre që lidhet me Muse, agjentin personal të inteligjencës artificiale të Metës, siç njofton TechCrunch. Kompania ofron firmware me burim të hapur, një SDK për Linux dhe ide projektesh — mes tyre një ekran e-ink me ngjyra për Muse-n ose një stick që futet në portën HDMI të televizorit.

Zhvilluesit mund të përdorin kompjuterë të lirë për hobistë si Raspberry Pi ose pllakën ESP32 dhe ta lidhin Muse-n me “ekranet, butonat, sensorët, aktuatorët dhe gjithçka tjetër që ke në tavolinën e punës”, siç shkruan vetë Meta. Për mbështetjen e përdoruesve, kompania ka hapur edhe një kanal Discord.

Nat Friedman, drejtues i produktit në Meta Superintelligence Labs, shkroi në X se vetë Meta ka ndërtuar një pajisje të quajtur “Muse Home Link”: një pajisje me USB-C që e lidh Muse-n me rrjetin shtëpiak dhe i mundëson të komunikojë me pajisjet inteligjente, përfshirë altoparlantët dhe televizorët inteligjentë. Meta prodhoi 5,000 Home Link dhe po i dhuron falas për abonentët e Muse-së sa të ketë stoqe; sipas Friedman, dërgesat nisin pas disa javësh.

Iniciativa përputhet me strategjinë e Metës për ta bërë Muse-n më shumë se një chatbot: kompania nuk e shtyn vetëm te konsumatorët, por edhe te bizneset e vogla dhe ndërmarrjet. Vetëm këtë javë, Meta prezantoi “Muse for Small Business” — falas me kufizime përdorimi, me lidhje me Shopify, Dropbox dhe Slack — dhe një njësi të re biznesi, “Meta Enterprise Platform”.

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