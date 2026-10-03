☀️
Tiranë 12°C · Kthjellët 03 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.73%
DOW 51,177 ▲0.49%
NASDAQ 27,191 ▲1.19%
NAFTA 91.26 ▼1.73%
ARI 4,172 ▼0.72%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029 EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029
₿ CRYPTO
BTC $84,656 ▼ -0.3% ETH $2,680 ▼ -1.16% XRP $1.4895 ▼ -0.47% SOL $119.1400 ▼ -0.4%
S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.26 ▼1.73 % ARI 4,172 ▼0.72 % S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.26 ▼1.73 % ARI 4,172 ▼0.72 %
EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029 EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029
03 Tet 2026
Breaking
Trump në mitingun në Mobile: Lufta me Iranin mund të mbarojë “shumë shpejt, ndoshta menjëherë pas zgjedhjeve” Ushtria e Jemenit thotë se kreu 71 sulme ndaj objektivave të Huthi-t në provincën e Taizit CNN zbulon 12 reklamat e papublikuara të Trump-it me para publike, përfshirë spote për operacionet në Iran dhe Venezuelë Josh Finan, Reece Shearsmith dhe Hugh Skinner i bashkohen «An Oak Tree» në The Other Palace të Londrës Hapet sot në Dundee ekspozita «Centre Stage: Portraits from a Modern World»
Menu
Perime

Gratin dauphinois — gatimi klasik francez me patate, krem dhe hudhër

Shtresa të holla patatesh të pjekura ngadalë në qumësht e krem me hudhër, derisa sipërfaqja të bëhet e artë dhe kremozja.

· 2 min lexim

Gratin dauphinois është një nga gatimet më të dashura të kuzhinës franceze — patate të prera në rrathë të hollë, të pjekura ngadalë në qumësht dhe krem të aromatizuar me hudhër, derisa të zbuten plotësisht dhe sipërfaqja të marrë një kore të artë e të shijshme. Receta vjen nga rajoni i Dauphiné-së në Francë dhe sot gatuhet në shtëpi e restorante në mbarë botën, siç përshkruhet edhe në enciklopedinë Wikipedia.

Përbërësit

  • 1.2 kg patate
  • 500 ml qumësht
  • 250 ml krem kuzhine
  • 2 thelpinj hudhre
  • 60 g gjalpë
  • 80 g djathë Gruyère i grirë (opsional)
  • 1 lugë çaji kripë
  • 1/2 lugë çaji piper i zi i bluar
  • 1/4 lugë çaji arrëmyshk
  • gjalpë shtesë për lyerjen e tavës

Përgatitja

  1. Ngrohni furrën në 160°C dhe lyeni një tavë qelqi me gjalpë.
  2. Qëroni patatet dhe prijini në rrathë shumë të hollë (2–3 mm), pa i shpëlarë — niseshteja u jep kremozitet salcës.
  3. Pritni thelpinjtë e hudhrës përgjysmë dhe fërkoni me ta faqen e brendshme të tavës, pastaj i grini imët.
  4. Në një tenxhere ngrohni qumështin me kremin, hudhrën e grirë, kripën, piperin dhe arrëmyshkun — pa e lënë të vlojë.
  5. Renditni patatet në tavë në shtresa dhe derdhni mbi to qumështin e ngrohtë me krem, derisa t’i mbulojë.
  6. Shtypni lehtë me lugë që të dalë ajri mes shtresave dhe spërkatni sipërfaqen me gjalpë të copëtuar (dhe djathin e grirë, nëse e përdorni).
  7. Pjekni 60–75 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë dhe patatet të jenë të buta kur shpohen me pirun.
  8. Lëreni të pushojë 10 minuta para se ta servirni.

Koha e përgatitjes: 20 minuta   Koha e pjekjes: 60–75 minuta   Porcione: 6 persona

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu