Gratin dauphinois — gatimi klasik francez me patate, krem dhe hudhër
Shtresa të holla patatesh të pjekura ngadalë në qumësht e krem me hudhër, derisa sipërfaqja të bëhet e artë dhe kremozja.
Gratin dauphinois është një nga gatimet më të dashura të kuzhinës franceze — patate të prera në rrathë të hollë, të pjekura ngadalë në qumësht dhe krem të aromatizuar me hudhër, derisa të zbuten plotësisht dhe sipërfaqja të marrë një kore të artë e të shijshme. Receta vjen nga rajoni i Dauphiné-së në Francë dhe sot gatuhet në shtëpi e restorante në mbarë botën, siç përshkruhet edhe në enciklopedinë Wikipedia.
Përbërësit
- 1.2 kg patate
- 500 ml qumësht
- 250 ml krem kuzhine
- 2 thelpinj hudhre
- 60 g gjalpë
- 80 g djathë Gruyère i grirë (opsional)
- 1 lugë çaji kripë
- 1/2 lugë çaji piper i zi i bluar
- 1/4 lugë çaji arrëmyshk
- gjalpë shtesë për lyerjen e tavës
Përgatitja
- Ngrohni furrën në 160°C dhe lyeni një tavë qelqi me gjalpë.
- Qëroni patatet dhe prijini në rrathë shumë të hollë (2–3 mm), pa i shpëlarë — niseshteja u jep kremozitet salcës.
- Pritni thelpinjtë e hudhrës përgjysmë dhe fërkoni me ta faqen e brendshme të tavës, pastaj i grini imët.
- Në një tenxhere ngrohni qumështin me kremin, hudhrën e grirë, kripën, piperin dhe arrëmyshkun — pa e lënë të vlojë.
- Renditni patatet në tavë në shtresa dhe derdhni mbi to qumështin e ngrohtë me krem, derisa t’i mbulojë.
- Shtypni lehtë me lugë që të dalë ajri mes shtresave dhe spërkatni sipërfaqen me gjalpë të copëtuar (dhe djathin e grirë, nëse e përdorni).
- Pjekni 60–75 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë dhe patatet të jenë të buta kur shpohen me pirun.
- Lëreni të pushojë 10 minuta para se ta servirni.
Koha e përgatitjes: 20 minuta Koha e pjekjes: 60–75 minuta Porcione: 6 persona
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