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Film

«Marrow»: Michael Ironside dhe Danielle Harris në thriller-in horror të bazuar në ngjarje të vërteta — Scatena & Rosner merr të drejtat botërore të shpërndarjes

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Michael Ironside, një nga protagonistët e «Marrow», gjatë një paneli në GalaxyCon Raleigh, korrik 2026. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Scatena & Rosner Films ka blerë të drejtat botërore të shpërndarjes së «Marrow», thriller-it horror të regjisorit Mitch McLeod (i njohur për «Silhouette»), siç njofton ComingSoon në një lajm ekskluziv të publikuar më 2 tetor 2026.

Filmi bazohet në dosjet reale të policisë për një ndjekje (stalking) në një qytet të vogël në Teksas. Protagonistja Jamie Foster, ish-vlogere e suksesshme (e luajtur nga Jessica Dawn Willis, që është edhe bashkëskenariste), përpiqet të ringjallë karrierën duke ftuar ndjekësin e saj në emisionin e saj — me shpresën se do ta demaskojë si vrasësin serial që ka shënjestruar disa influencues. Ndërsa shikimet rriten, ajo kupton se rrezikohet më shumë se jeta e saj kur identiteti i ndjekësit vihet në pikëpyetje.

Në role: Jessica Dawn Willis, Danielle Harris (franshiza «Halloween»), Michael Ironside («Scanners», «Total Recall»), si edhe Matthew Tompkins, Ashley Spicer, Phil Harrison, Abby Joy, Rrian Rhonda, Kristin Payne dhe Vanessa Sun. Skenari është shkruar nga McLeod, Willis dhe romancieri Preston Fassel; prodhuesit janë Absentia Pictures (e McLeod dhe Willis), Matthew Tompkins dhe Jon Keeyes.

Zach Stampone, zëvendëspresidenti i shpërndarjes në S&R Films, deklaroi se filmi «u veçua sepse eksploron obsesionin tonë me krimin e vërtetë dhe sa larg janë njerëzit të gatshëm të shkojnë në ndjekjen e vazhdueshme për shikime, vëmendje dhe rëndësi» — sipas tij, filmi merr diçka thellësisht të rrënjosur në kulturë dhe e çon publikun në një vend shumë më të errët dhe shqetësues.

Data zyrtare e daljes në kinema dhe në platforma digjitale do të njoftohet nga S&R Films në muajt e ardhshëm.

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