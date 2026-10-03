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Teknologji

Sanders propozon ligj kundër kamerave të Flock-ut: qeverisë federale do t’i ndalohet skanimi i targave

Senatori Bernie Sanders prezantoi të premten "Ban Flock Act"-in, që u ndalon agjencive federale përdorimin e lexuesve automatikë të targave; iniciativa vjen ndërsa Flock përballet me protesta dhe anulime kontratash në gjithë SHBA-në

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21.09.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Audiência ao Senador Bernie Sanders, realizado na residência Oficial, Nova York - EUA. Foto: Ricardo Stuckert.

Senatori demokrat Bernie Sanders nga Vermonti prezantoi të premten një projektligj të quajtur “Ban Flock Act”, që i ndalon agjencive federale përdorimin e lexuesve automatikë të targave (ALPR) ose qasjen në të dhënat e mbledhura nga lexues të tillë të policisë lokale dhe kompanive private, siç njofton TechCrunch. Teksti i ligjit nuk e përmend Flock-in me emër, por ai mbulon të gjitha sistemet ALPR — ndërsa Flock, sipas Sanders, është kompania më e madhe e këtij lloji në SHBA, me mbi 120,000 kamera në rrjetin e saj.

Ligji parashikon vetëm dy përjashtime: mbledhja e tarifave rrugore dhe përdorimet që Kongresi do të miratojë më vonë, me ligje që kufizojnë ruajtjen e të dhënave në maksimum 48 orë. Shtetet dhe qytetet që nuk e respektojnë ligjin rrezikojnë humbjen e granteve federale nga pesë departamente, përfshirë Departamentin e Drejtësisë dhe atë të Sigurisë Kombëtare (DHS), duke nisur nga viti i parë fiskal pas miratimit të tij. Qytetarët do të mund ta padisin qeverinë federale për shkelje, ndërsa prokurorët e përgjithshëm të shteteve mund ta zbatojnë ligjin vetë.

Bashkë-nënshkrues të projektligjit janë përfaqësuesja Alexandria Ocasio-Cortez nga Nju Jorku dhe senatori Jeff Merkley nga Oregoni. Por si shumica e ligjeve të këtij lloji në Kongres, edhe ky projekt ka pak shanse miratimi. Sanders e kornizon nismën si një goditje kundër mbikëqyrjes masive: në një postim blogu në shkurt, Flock deklaroi se rrjeti i saj përpunon mbi 20 miliardë lexime automjetesh në muaj.

Presioni mbi Flock është në rritje: komunitetet po protestojnë, ndërsa gjithnjë e më shumë agjenci po pezullojnë përdorimin ose po anulojnë kontratat me kompaninë. Në gusht, drejtori ekzekutiv Garrett Langley e uli periudhën standarde të ruajtjes së të dhënave nga 30 në 7 ditë, ndërsa kompania vendosi një mjet auditimi që bllokon oficerët kur kërkimet e tyre duken të dyshimta. Rasti i një ish-oficeri të Milwaukee-së, i cili u deklarua fajtor pas 179 kërkimeve për partneren e tij dhe ish-in e saj me arsyetimin “investigation”, ka nxitur debatin për abuzimin. Investitori Jason Calacanis sugjeroi një sistem “double-key”, ku dy persona duhet të miratojnë një kërkim — ide që Langley tha se është “on the whiteboard”.

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