Britania dhe BE-ja publikojnë të enjten tekstet e dy traktateve, klauzola 10-vjeçare për kostot e kufirit
Qeveria e Britanisë së Madhe dhe Bashkimi Evropian do të publikojnë pasditen e së enjtes tekstet e dy traktateve të arritura javën e kaluar si pjesë e marrëveshjes së re mes Londrës dhe Brukselit, si dhe legjislacionin britanik që zbaton pjesën më të madhe të saj, siç njofton BBC.
Sipas BBC-së, traktatet përmbajnë një klauzolë 10-vjeçare ndërprerjeje: nëse njëra palë e mbyll marrëveshjen brenda kësaj periudhe, ajo detyrohet të rimbursojë kostot e rindërtimit të infrastrukturës së kontrolleve kufitare, e cila do të reduktohet ndjeshëm si pjesë e marrëveshjes së re. Kjo do të thotë se një qeveri e ardhshme, ose vetë BE-ja, nëse do ta prishte marrëveshjen, do të paguante kosto potencialisht të mëdha për rivendosjen e kontrolleve në kufi. Liderja e opozitës Kemi Badenoch dhe Nigel Farage i Reform UK kanë lënë të kuptohet se do të refuzonin t’i paguanin këto kosto.
Marrëveshja e rivendosjes së marrëdhënieve pas Brexit-it mbulon eksportet britanike të ushqimeve, tregtimin e emetimeve dhe një skemë përvojash për të rinjtë. Të enjten publikohen dy nga tre tekstet ligjore — ai për tregtinë e ushqimeve dhe ai për skemën e tregtimit të emetimeve — bashkë me projektligjin qeveritar “Cutting Costs Bill”. Ministri për çështjet evropiane, Hamish Falconer, tha se projektligji “na lejon të zbatojmë dy marrëveshje të mëdha tregtare”, duke hequr burokracinë për tregtarët e ushqimeve dhe pijeve dhe duke mbrojtur eksportet britanike nga taksat e karbonit.
Eksportuesit e ushqimeve pritet të jenë përfituesit kryesorë nga heqja e kontrolleve dhe e burokracisë, ndërsa një analizë e brendshme parashikon rritje prej 16 për qind të eksporteve bujqësore. Tekstet do të tregojnë edhe detajet se si Britania do të vëzhgojë dhe do të ndikojë, pa votuar, në rregullat përkatëse të BE-së, si dhe planet për përdorimin e legjislacionit dytësor për harmonizimin e ligjeve britanike me ato evropiane. Priten gjithashtu vlerësime të reja të ndikimit të marrëveshjes në sektorë dhe rajone të ndryshme të vendit.
Kryeministri Andy Burnham, duke e paraqitur marrëveshjen para deputetëve në fillim të javës, i quajti marrëveshjet e reja me BE-në “pragmatike” dhe “jo prelud për asgjë tjetër”, duke shtuar se do të ishte “e pamendueshme” që Britania të rianëtarësohej në bllok pa referendum. Badenoch, nga ana e saj, tha se Burnham e ka “mbishitur” marrëveshjen dhe se po përpiqet “ta kthejë Britaninë në vitin 2015”.
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