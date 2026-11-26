Socialistët dhe liberalët pezullojnë bisedimet e koalicionit në Parlamentin Evropian pas votimit të PPE-së me të djathtën ekstreme
Grupet S&D dhe Renew Europe pezulluan deri në njoftim tjetër negociatat me Partinë Popullore Evropiane për marrëveshjen e koalicionit për gjysmën e dytë të legjislaturës, pasi konservatorët votuan me të djathtën ekstreme për rregullat e vlerësimit mjedisor, duke vënë në pikëpyetje edhe rizgjedhjen e Roberta Metsola-s.
Grupet e Socialistëve dhe Demokratëve (S&D) dhe liberalët e Renew Europe në Parlamentin Evropian pezulluan të mërkurën bisedimet e koalicionit me Partinë Popullore Evropiane (PPE) konservatore, siç njofton Euronews, duke cituar burime parlamentare të njohura me çështjen.
Shkak u bë vendimi i qendrës së djathtë për t’u bashkuar me grupet e së djathtës ekstreme për të miratuar një rishikim të rregullave të vlerësimit mjedisor — një strategji që PPE-ja e ka përdorur vazhdimisht gjatë kësaj legjislature. Të tre grupet e qendrës përbëjnë shumicën që mbështet presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, dhe liderët e tyre, Manfred Weber, Iratxe García Pérez dhe Valérie Hayer, po negocionin një marrëveshje bashkëpunimi për gjysmën e dytë të legjislaturës, përfshirë rizgjedhjen e Roberta Metsola-s si presidente e Parlamentit janarin e ardhshëm.
Grupet u përplasën për legjislacionin e quajtur “Omnibus VIII”, të propozuar nga Komisioni Evropian për të shpejtuar vlerësimet mjedisore. PPE-ja parapëlqeu thjeshtimin mbi mbrojtjen e mjedisit dhe iu drejtua së djathtës ekstreme pasi nuk arriti marrëveshje me S&D-në dhe Renew-n, të cilat kërkonin më shumë garanci në legjislacion.
S&D dhe Renew kërkojnë një angazhim me shkrim nga PPE-ja që të ndalojë votimet me Konservatorët dhe Reformistët Evropianë (ECR), Patriotët për Evropën (PfE) dhe Evropën e Kombeve Sovrane (ESN). Burime parlamentare thonë se socialistët dhe liberalët kërkojnë “garanci të forta” në marrëveshje për të parandaluar përsëritjen e episodit, ndërsa burime brenda Renew-t theksojnë se një marrëveshje me shkrim është parakusht për mbështetjen e rizgjedhjes së Metsola-s.
Të gjitha negociatat për marrëveshjen e koalicionit për pjesën e dytë të legjislaturës janë pezulluar deri në njoftim tjetër. Në një konferencë për shtyp të martën, lideri i PPE-së Manfred Weber shmangu angazhimin për një marrëveshje që do ta detyronte grupin e tij të votonte vazhdimisht përkrah partnerëve të qendrës.
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