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Film

«Love of Your Life» e Rachel Morrison debuton me 74% në Rotten Tomatoes: në kinema më 7 tetor, në Prime Video më 14 tetor

Drama romantike e kinematografes së nominuar për Oscar, e prodhuar nga Ryan Gosling, merr vlerësimin e kritikës disa ditë para daljes në kinema.

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Rachel Morrison në Festivalin e Filmit në Toronto. (Foto: Frank Sun / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

«Love of Your Life», drama romantike që shënon debutimin regjisorial të kinematografes së nominuar për Oscar, Rachel Morrison, po e nis rrugëtimin e saj me vlerësime pozitive nga kritika. Filmi ka debutuar me 74% në Rotten Tomatoes, sipas 19 recensioneve të para, dhe 60 nga 100 në Metacritic, siç njofton Wisevoter — një pritje e ngrohtë për një projekt që shihet si një nga titujt e rëndësishëm të vjeshtës për Amazon MGM Studios, sipas Rotten Tomatoes.

Morrison nuk është emër i panjohur në Hollywood: ajo është kinematografia e parë grua e nominuar ndonjëherë për çmimin Oscar për fotografinë më të mirë, për punën e saj në «Mudbound», ndërsa pas ka edhe xhirimet e blockbuster-it «Black Panther». Si regjisore, ajo ka drejtuar më herët «The Fire Inside», por «Love of Your Life» është projekti i saj më ambicioz deri më sot.

Në qendër të filmit është një kast i fortë: Margaret Qualley luan rolin e Maya-s, ndërsa Aaron Pierre interpreton Felix-in. Krah tyre vijnë Patrick Schwarzenegger në rolin e Jason-it dhe Gabriel Basso si Charlie, të ndjekur nga Catherine Keener, Tamara Lawrance dhe Corey Johnson. Skenari mban firmën e Julia Cox, skenaristes së «Nyad», ndërsa producentë janë Ryan Gosling dhe Jessie Henderson për Open Invite Entertainment.

Historia nis me takimin e rastësishëm të Maya-s me Charlie-n, që shndërrohet shpejt në një romancë të thellë e plot premtime. Por kur e ardhmja e tyre përmbyset papritur, Maya përballet me një jetë të re krejt të papritur dhe detyrohet të rigjejë veten — një udhëtim emocional që regjisorja e ndërton me ndjeshmëri dhe finesë.

Filmi pati premierën botërore në Festivalin e Filmit në Toronto (TIFF) më 13 shtator 2026, ndërsa publikut do t’i prezantohet në kinema të kufizuara më 7 tetor 2026, para se të mbërrijë globalisht në Prime Video më 14 tetor 2026. Ndërkohë, për protagonistin Aaron Pierre viti vijon me angazhime të mëdha: aktori është caktuar të luajë John Stewart në filmin e ardhshëm «Man of Tomorrow».

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