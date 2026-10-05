Vdes në moshën 22-vjeçare arbitri i ri i basketbollit malazez Branko Shariq
Arbitri 22-vjeçar Branko Shariq u kolaps gjatë ndeshjes miqësore Teodo–Vukovi në Tivat dhe ndërroi jetë në spitalin e Kotorrit, njofton Vijesti.
Një lajm i trishtë ka goditur basketbollin malazez. Arbitri i ri i basketbollit, Branko Shariq, ka ndërruar jetë në moshën 22-vjeçare pasi iu kolaps gjatë ndeshjes miqësore midis Teodos dhe Vukovëve, e luajtur të shtunën në Tivat, siç njofton Vijesti.
Sipas raportimit të Vijesti-t, Shariqit iu përkeqësua gjendja papritur gjatë ndeshjes. Në ndihmë iu gjend fizioterapisti i Teodos, Boris Knezheviq, i cili i dha ndihmën e parë deri në mbërritjen e ekipit të ndihmës së shpejtë mjekësore.
Arbitri i ri u dërgua me urgjencë në Spitalin e Përgjithshëm të Kotorrit, por zemra e tij nuk rezistoi, raporton portali malazez.
Shariq ishte pjesë e listës së arbitrave për garat vendase nën ombrellën e Federatës së Basketbollit të Malit të Zi, shkruan Vijesti.
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