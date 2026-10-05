Tavë krapi tradicionale — specialiteti shqiptar me krap, qepë dhe salcë domatesh
Tava e krapit është një nga specialitetet më të njohura të kuzhinës shqiptare, e gatuar sidomos në zonat pranë liqeneve dhe lumenjve, nga Shkodra në Elbasan. Krapi i freskët piqet ngadalë në tavë me shtresa qepësh, hudhër dhe salcë domatesh, derisa mishi të bëhet i butë dhe salca të trashet e të marrë shije. Është një gjellë e ngrohtë familjare, ideale për drekën e së dielës.
Përbërësit (për 4–6 persona)
- 1 krap i freskët (rreth 1,5 kg), i pastruar dhe i prerë në feta të trasha
- 4–5 qepë të mëdha
- 4 thelpinj hudhër
- 500 g domate të grira (ose salcë domatesh)
- 1 lugë gjelle koncentrat domatesh
- 100 ml vaj ulliri
- 1 lugë çaji piper i kuq (paprika)
- Kripë dhe piper i zi, sipas shijes
- 1 tufë majdanoz i freskët
- 1 limon, për servirje
Përgatitja
- Pastro krapin, laje mirë me ujë të ftohtë dhe preje në feta të trasha (3–4 cm). Kriposi dhe lëri mënjanë për 15 minuta.
- Prit qepët në rrathë të hollë dhe shtyp ose gri imët hudhrat.
- Në një tavë të madhe (balte ose tepsi) shtro një shtresë qepësh, spërkat me pak vaj ulliri dhe kripë.
- Rendido fetat e krapit mbi shtresën e qepëve. Spërkat me piper të kuq, piper të zi dhe hudhër.
- Përziej domatet e grira me koncentratin, pak ujë të ngrohtë dhe kripë, dhe hidhe salcën mbi peshkun derisa të mbulohen gjysma e fetave.
- Spërkat vaj ulliri sipër dhe mbulo tavën me letër alumini.
- Pjek në furrë të parangrohur në 200°C për rreth 40 minuta. Më pas hiq letrën e aluminit dhe vazhdo pjekjen edhe 15–20 minuta, derisa salca të trashet dhe peshku të marrë ngjyrë të artë.
- Spërkat me majdanoz të freskët të grirë dhe shërbeje të nxehtë me feta limoni dhe bukë të freskët.
Koha e përgatitjes: rreth 20 minuta. Koha e pjekjes: rreth 55–60 minuta. Porcione: 4–6.
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