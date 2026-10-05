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Tavë krapi tradicionale — specialiteti shqiptar me krap, qepë dhe salcë domatesh

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Tava e krapit është një nga specialitetet më të njohura të kuzhinës shqiptare, e gatuar sidomos në zonat pranë liqeneve dhe lumenjve, nga Shkodra në Elbasan. Krapi i freskët piqet ngadalë në tavë me shtresa qepësh, hudhër dhe salcë domatesh, derisa mishi të bëhet i butë dhe salca të trashet e të marrë shije. Është një gjellë e ngrohtë familjare, ideale për drekën e së dielës.

Përbërësit (për 4–6 persona)

  • 1 krap i freskët (rreth 1,5 kg), i pastruar dhe i prerë në feta të trasha
  • 4–5 qepë të mëdha
  • 4 thelpinj hudhër
  • 500 g domate të grira (ose salcë domatesh)
  • 1 lugë gjelle koncentrat domatesh
  • 100 ml vaj ulliri
  • 1 lugë çaji piper i kuq (paprika)
  • Kripë dhe piper i zi, sipas shijes
  • 1 tufë majdanoz i freskët
  • 1 limon, për servirje

Përgatitja

  1. Pastro krapin, laje mirë me ujë të ftohtë dhe preje në feta të trasha (3–4 cm). Kriposi dhe lëri mënjanë për 15 minuta.
  2. Prit qepët në rrathë të hollë dhe shtyp ose gri imët hudhrat.
  3. Në një tavë të madhe (balte ose tepsi) shtro një shtresë qepësh, spërkat me pak vaj ulliri dhe kripë.
  4. Rendido fetat e krapit mbi shtresën e qepëve. Spërkat me piper të kuq, piper të zi dhe hudhër.
  5. Përziej domatet e grira me koncentratin, pak ujë të ngrohtë dhe kripë, dhe hidhe salcën mbi peshkun derisa të mbulohen gjysma e fetave.
  6. Spërkat vaj ulliri sipër dhe mbulo tavën me letër alumini.
  7. Pjek në furrë të parangrohur në 200°C për rreth 40 minuta. Më pas hiq letrën e aluminit dhe vazhdo pjekjen edhe 15–20 minuta, derisa salca të trashet dhe peshku të marrë ngjyrë të artë.
  8. Spërkat me majdanoz të freskët të grirë dhe shërbeje të nxehtë me feta limoni dhe bukë të freskët.

Koha e përgatitjes: rreth 20 minuta. Koha e pjekjes: rreth 55–60 minuta. Porcione: 4–6.

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