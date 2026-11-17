Aksionet bien në Wall Street, Nvidia udhëheq shitjet në teknologji
Tregu amerikan i aksioneve u tërhoq ndjeshëm më poshtë të hënën, ndërsa rëniet e reja të aksioneve të industrisë së inteligjencës artificiale e shtynë Wall Street-in në rënie, me Nvidia-n në krye të shitjeve, siç njofton Associated Press.
S&P 500 ra 1.9%, duke humbur 145.08 pikë dhe duke u mbyllur në 7,416.59 — humbja e tretë radhazi. Dow Jones ra 739.38 pikë, ose 1.4%, në 51,608.17, ndërsa Nasdaq composite ra 626.52 pikë, ose 2.5%, në 24,509.76.
Nvidia ra 4.1% dhe ishte pesha më e rëndë në Wall Street. Kompania ka humbur 735 miliardë dollarë vlerë tregu që nga shpërthimi i skandalit të lidershipit. Broadcom ra 3.9%, Advanced Micro Devices 5.6%, CoreWeave 6.1% dhe GE Vernova 4.9%.
Nvidia raporton rezultatet e fundit tremujore të martën, pas mbylljes së tregtimit në SHBA, ndërsa drejtoresha e përkohshme ekzekutive Colette Kress pritet t’i flasë Wall Street-it.
L3Harris Technologies ra 3.9%, pasi zyrtarë të administratës Trump sugjeruan se kontraktori i FAA-së mund të jetë fajtor për ndalimin mbarëkombëtar të fluturimeve të premten; kompania tha se po mbështet hetimin e FAA-së. Summit Therapeutics ra 16.5%, pasi FDA tregoi se nuk mund të miratojë aplikimin e saj për terapinë kundër kancerit të mushkërive. Tyson Foods u rrit 8.7% pas një fitimi më të fortë se pritej, megjithëse të ardhurat ishin më të dobëta se pritej.
Rendimenti i obligacionit 10-vjeçar të Thesarit ra në 5.13% nga 5.15% të premten vonë. Nafta Brent ra 3.5% në 92.44 dollarë për fuçi. Ndërkohë, kompanitë e S&P 500 janë në rrugë të ofrojnë fitime për aksion për verën gati 32% më të larta se një vit më parë, sipas FactSet.
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