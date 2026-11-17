Nafta bie mbi 3 për qind: Brent në 92.44 dollarë, ndërsa flukset në Hormuz rimëkëmben
Çmimet e naftës ranë të hënën mbi 3 për qind, me Brent-in në 92.44 dollarë fuçia, ndërsa eksportet nga Gjiri u rimëkëmbën më shpejt se pritej dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë parashikon tepricë furnizimi në tremujorin e katërt.
Çmimet e naftës ranë të hënën mbi 3 për qind, ndërsa tregjet u përqendruan te pritshmëritë për një tepricë globale furnizimi, pavarësisht sulmeve të vazhdueshme ndaj cisternave në Ngushticën e Hormuzit. Siç njofton Reuters, Brent-i u mbyll me rënie prej 3.40 dollarësh, ose 3.6 për qind, në 92.44 dollarë fuçia, ndërsa nafta amerikane WTI ra me 2.84 dollarë, ose 3.2 për qind, në 85.72 dollarë — mbyllja më e ulët që nga 28 gushti, siç raporton edhe The Wall Street Journal.
Sipas Reuters-it, rënia erdhi pasi eksportet e naftës nga Lindja e Mesme u rimëkëmbën më shpejt se kërkesa globale. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë (IEA) tha të premten se tregu global i naftës do të kthehet në tepricë në tremujorin e katërt të këtij viti — për herë të parë që nga fillimi i luftës SHBA–Iran në fund të shkurtit — me furnizim mesatar prej 105 milionë fuçish në ditë, rreth 1.7 milionë fuçi mbi kërkesën e parashikuar.
Të dhënat e transportit detar tregojnë se flukset përmes Hormuzit janë rikuperuar në mbi 80 për qind të niveleve të para-luftës: eksportet e naftës bruto përmes ngushticës mesatarisht 10.3 milionë fuçi në ditë në tetor, nga pothuajse zero në muajin e parë të konfliktit, ndonëse ende nën mesataren e para-luftës prej rreth 13.5 milionë fuçish në ditë. Edhe Al Jazeera raportoi të martën herët se çmimet ranë mbi 3 për qind pikërisht sepse flukset në Hormuz po rimëkëmben, pavarësisht cisternave të goditura nga mina të dyshuara detare.
Analistët paralajmërojnë megjithatë se rimëkëmbja mbetet e brishtë. Goldman Sachs pret një tepricë prej rreth 2 milionë fuçish në ditë në vitin 2027 dhe Brent mesatarisht 88 dollarë vitin e ardhshëm, por sulmet e vazhdueshme ndaj anijeve — përfshirë cisternën e goditur të hënën pranë Khasab-it — e mbajnë një prim rreziku në treg, siç theksojnë ekspertët e cituar nga The Wall Street Journal: flukset po rikthehen, por rreziqet nuk janë zhdukur.
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