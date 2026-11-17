Senati voton 70 me 27 për reformën e lejeve, votimi final pritet para Ditës së Falënderimeve
Senati i Shteteve të Bashkuara votoi të hënën 70 me 27 për të mbyllur debatin mbi amendamentin zëvendësues të sponsorizuar nga senatorja Shelley Moore Capito për paketën dypartiake të reformës së lejeve, të njohur zyrtarisht si Bipartisan American Affordability and Jobs Act (BAAJA), siç njofton The Hill në një artikull të Alexander Bolton, të publikuar më 16 nëntor 2026 në orën 7:07 PM ET.
Votimi procedural, i njohur si cloture, hapi rrugën për një votim final në Senat para pushimeve të Ditës së Falënderimeve. Megjithatë, ligji duhet të miratohet ende edhe nga Dhoma e Përfaqësuesve përpara se të bëhet ligj.
Amendamenti i Capitos forcon dispozitat për qendrat e të dhënave që konsumojnë shumë energji dhe për mbrojtjen e sovranitetit tribal, duke përfshirë reagimet e marra nga Fiset. Sipas mbështetësve, kjo e bën paketën më të balancuar, duke adresuar shqetësimet e ngritura gjatë negociatave.
Ligji synon të përshpejtojë ndërtimin e projekteve të energjisë, minierave dhe infrastrukturës, duke kufizuar sfidat mjedisore sipas Clean Water Act, Endangered Species Act, NEPA dhe National Historic Preservation Act. Ai synon të shkurtojë kohën e ndërtimit të linjave të transmetimit nga më shumë se 10 vjet në 5-6 vjet dhe i drejton FERC-ut të caktojë afate për përmirësimet e rrjetit elektrik. Senatori Martin Heinrich tha se ligji siguron që qendrat e të dhënave të paguajnë për energjinë dhe përmirësimet e rrjetit që shkaktojnë, si dhe ul çmimet e energjisë elektrike.
Një numër i konsiderueshëm demokratësh votuan për të kufizuar debatin, megjithëse paketa vazhdon të ndahet brenda grupit demokrat. Senatorja Catherine Cortez Masto ka kërcënuar se do të kundërshtojë miratimin final nëse nuk hiqet pjesa për National Historic Preservation Act, ndërsa senatori Jeff Merkley e kundërshton ligjin, ashtu si gati gjysma e grupit demokrat në Senat.
Ndër mbështetësit e ligjit janë autorët Capito, Mike Lee, Sheldon Whitehouse dhe Martin Heinrich, si dhe grupet e industrisë Data Center Coalition, American Petroleum Institute dhe National Mining Association, bashkë me sindikatat AFL-CIO dhe IBEW. Kundër tij janë Sierra Club, NRDC dhe Southern Environmental Law Center, si dhe disa demokratë të Dhomës. Presidenti Donald Trump e mbështet ligjin “100 për qind” dhe mund të ndihmojë kryetarin e Dhomës, Mike Johnson, në përpjekjet për ta miratuar atë në Dhomë.
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