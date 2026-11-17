Irani përballet me mungesa të rënda gazi këtë dimër: deficiti 430 milionë metra kub në ditë, udhëheqja e shqetësuar për humorin publik
Irani hyn në dimër me paralajmërime për mungesa shumë më të rënda gazi — 430 milionë metra kub në ditë në kulmin e kërkesës — pas dëmeve të luftës në katër impiante përpunimi, ndërsa zyrtarë të lartë i thanë Reuters-it se udhëheqja është gjithnjë e më e shqetësuar për pakënaqësinë publike.
Irani po hyn në dimër me paralajmërime për mungesa shumë më të rënda të gazit natyror, ndërsa dëmet e luftës ndaj impianteve të përpunimit thellojnë një çekuilibër energjetik që e mundon vendin prej vitesh. Siç raporton Reuters, qeveria tha javën e kaluar se, ndonëse Irani ka pasur mungesa edhe më parë, këtë dimër ato do të jenë më të rënda për shkak të dëmeve të luftës dhe do të prekin shumicën e rajoneve.
Zëdhënësja e qeverisë, Fatemeh Mohajerani, tha se mungesa e gazit këtë dimër pritet të arrijë rreth 430 milionë metra kub në ditë në kulmin e kërkesës, krahasuar me 300 milionë vitin e kaluar. Kompania kombëtare e gazit fajëson për përkeqësimin dëmtimin e katër impianteve të përpunimit në fillim të luftës, të cilat thotë se po përpiqet t’i riparojë. Edhe Al Jazeera, në një analizë të Maziar Motamedi-t, thekson se Irani — me rezervat e dyta më të mëdha të provuara të gazit në botë pas Rusisë — nuk ka arritur ta shndërrojë këtë pasuri në furnizim të besueshëm, për shkak të infrastrukturës së vjetruar, nën-investimit dhe sanksioneve.
Një zyrtar i lartë iranian dhe një zyrtar i sigurisë i thanë Reuters-it se hierarkia e vendit është gjithnjë e më e shqetësuar për situatën, me mungesën e karburantit që i shtohet frikës për trazira publike. Sipas zyrtarit të lartë, masat e marra janë vetëm rregullime afatshkurtra dhe janë mbajtur takime të shumta për menaxhimin e krizës së dimrit; një burim i dytë i lartë tha se Irani është në bisedime për të importuar gaz nga Rusia.
Reuters nënvizon se, nën efektet e një lufte që ka përkeqësuar inflacionin galopant dhe ka shkatërruar miliona vende pune, me portet e bllokuara dhe infrastrukturën e goditur nga sulmet amerikane, agjencitë e brendshme të inteligjencës janë në gatishmëri për çdo shenjë opozite. Që nga fillimi i luftës më 28 shkurt, me sulmet amerikano-izraelite që vranë liderin suprem Ali Khamenei, nuk ka pasur protesta të shënuara kundër sistemit — por, sipas zyrtarit të sigurisë të cituar nga Reuters, Teherani beson se SHBA-ja mund të kërkojë të provokojë demonstrata në rrugë.
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