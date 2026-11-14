VIDEO/ Daku sqarohet menjëherë me titullarin e Kombëtares, çfarë ndodhi në “Air Albania” pas ndeshjes me Finlandën
Shqipëria e mposhti Finlandën me rezultatin 2-0. Atmosfera në “Air Albania” ishte e zjarrtë, teksa të gjitha biletat ishin shitur.
Më poshtë mund të shikoni pamjet pas vërshëllimës përfundimtare. Atmosfera vazhdonte të ishte e ngrohtë te kuqezinjtë.
Pas ndeshjes së fituar, Mirlind Daku po sqaronte një aksion me Qazim Laçin. Ky i fundit e nisi nga fillimi, që në sfidën e parë që u vendos në dispozicionin e trajnerit Rolando Maran.
Daku ndërkohë mori vendin e Rei Manajt në minutën e 70-të. Kujtojmë se ndeshja vendimtare do të luhet të dielën ndaj Bjellorusisë, prej orës 18:00 në Budapest ku mjafton edhe barazimi.
Atmosfera pas Shqipëri-Finlandë(2-0):
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