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FOKUS – Rriten tensionet Turqi-Greqi, Ankaraja zhvendos një brigadë me 2000 komando përballë Samosit

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një brigadë

– Forcat e Armatosura të Turqisë po zhvendosin një brigadë komandosh nga Hocaat, në pjesën lindore të vendit, drejt perëndimit, në zonën e Sökes, pranë ishullit grek të Samosit.

Bëhet fjalë për një njësi ushtarake me rreth 2 mijë komando, dhe zhvendosja e saj drejt brigjeve të Egjeut është komentuar nga mediet turke.

Një analist i televizionit turk “A Haber” tha fillimisht se lëvizje të tilla të njësive ushtarake, janë një praktikë e zakonshme në Forcat e Armatosura të Turqisë.

Sipas tij, ato mund të bëhen në kuadër të planifikimit ushtarak ose për arsye stërvitore.

Megjithatë, analisti e lidhi kohën e kësaj zhvendosjeje me zhvillimet në marrëdhëniet Turqi-Greqi, duke përmendur veçanërisht vizitën e fundit të kryeministrit grek, Kyriakos Mitsotakis, në Kastelorizo.

Sipas analistit, qëndrimi i tij ishte se, për shkak të asaj që ai e cilësoi si “qëndrim provokues të Greqisë” dhe vëmendjes së shtuar ndaj Greqisë pas vizitës së Mitsotakis në Kastelorizo, zhvendosja e brigadës merr një rëndësi të veçantë.

Analisti theksoi gjithashtu se Söke ndodhet pranë Samosit, duke e cilësuar këtë si një element që meriton vëmendje. /

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