Forcat e Mbrojtjes kryen në tetor katër evakuime ajrore të të plagosurve me dronë
Forcat e Mbrojtjes të Ukrainës kanë kryer gjatë tetorit të paktën katër evakuime ajrore të ushtarakëve të plagosur, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar njoftimit në Facebook të Qendrës Klinike Mjekësore Ushtarake të Rajonit Verior në Kharkiv.
Evakuimi i parë ajror i një të plagosuri nga fusha e betejës, në historinë e luftës, u krye në drejtimin e Kupianskut. Pamjet e tij u përhapën javën e kaluar në gjithë botën, ndërsa këmbësori Kostyantyn Vlasenko u propozua nga komandantët e tij për titullin Hero i Ukrainës. Ai tani po kurohet dhe po përgatitet për protezim.
Vlasenko, 49 vjeç, me të dy këmbët e amputuara, mbante një pikë vëzhgimi, ndërsa shoku i tij u vra nga hedhjet ruse. Disa përpjekje për ta evakuuar me mjete të tjera, përfshirë robotë tokësorë, dështuan, sepse armiku bëri gjithçka për t’i prishur misionet.
Evakuimi i dytë u krye në drejtimin e Zaporizhzhias, kurse i treti dhe i katërti u kryen ditët e fundit në rajonin e Kharkivit.
Shefi i spitalit Eduard Khoroshun tha se gjatë këtyre evakuimeve tepër të ndërlikuara mjekët qëndrojnë në shtabe dhe ndjekin ecurinë e misioneve. Sipas tij, aeroevakuimi me dronë i çon pacientët e rëndë sa më shpejt te grupet e avancuara kirurgjikale, gjë që ndikon te ndërlikimet dhe invaliditeti i mundshëm.
Në misione përfshihen zbulimi, dronët ndrydhës, shërbimet e luftës elektronike dhe mjekët. Vetëm me përpjekje të përbashkëta, tha Khoroshun, Forcat e Armatosura mund t’i kryejnë këto evakuime.
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