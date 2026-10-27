☀️
Tiranë 6°C · Kthjellët 27 Tetor 2026
S&P 500 7,677 ▲0.7%
DOW 52,362 ▲0.28%
NASDAQ 26,169 ▲0.82%
NAFTA 100.79 ▼0.95%
ARI 4,027 ▼0.28%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672
₿ CRYPTO
BTC $79,750 ▼ -0.48% ETH $2,314 ▼ -0.41% XRP $1.2979 ▲ +0.68% SOL $100.1500 ▼ -1.2%
S&P 500 7,677 ▲0.7 % DOW 52,362 ▲0.28 % NASDAQ 26,169 ▲0.82 % NAFTA 100.79 ▼0.95 % ARI 4,027 ▼0.28 % S&P 500 7,677 ▲0.7 % DOW 52,362 ▲0.28 % NASDAQ 26,169 ▲0.82 % NAFTA 100.79 ▼0.95 % ARI 4,027 ▼0.28 %
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672
27 Tet 2026
Breaking
Gjermania teston mjetin e blinduar Boxer me sistem lazeri kundër dronëve Forcat e Mbrojtjes kryen në tetor katër evakuime ajrore të të plagosurve me dronë Mbrojtja ajrore saudite shkatërron katër dronë të Huthi-ve drejt rajonit jugor Rusia godet sërish Kievin me balistikë: shpërthime në kryeqytet, Forcat Ajrore regjistrojnë disa raketa Gjykata e apelit rrëzon kërkesën e Departamentit të Drejtësisë për të veçuar 20 mijë fletëvotime të Kalifornisë
Menu
Ukraina

Forcat e Mbrojtjes kryen në tetor katër evakuime ajrore të të plagosurve me dronë

· 2 min lexim
Operator ukrainas i dronëve në front
Operator ukrainas i dronëve në front. Foto: Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Forcat e Mbrojtjes të Ukrainës kanë kryer gjatë tetorit të paktën katër evakuime ajrore të ushtarakëve të plagosur, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar njoftimit në Facebook të Qendrës Klinike Mjekësore Ushtarake të Rajonit Verior në Kharkiv.

Operator droni ukrainas. Pamje arkiv
Operator droni ukrainas. Pamje arkiv

Evakuimi i parë ajror i një të plagosuri nga fusha e betejës, në historinë e luftës, u krye në drejtimin e Kupianskut. Pamjet e tij u përhapën javën e kaluar në gjithë botën, ndërsa këmbësori Kostyantyn Vlasenko u propozua nga komandantët e tij për titullin Hero i Ukrainës. Ai tani po kurohet dhe po përgatitet për protezim.

Vlasenko, 49 vjeç, me të dy këmbët e amputuara, mbante një pikë vëzhgimi, ndërsa shoku i tij u vra nga hedhjet ruse. Disa përpjekje për ta evakuuar me mjete të tjera, përfshirë robotë tokësorë, dështuan, sepse armiku bëri gjithçka për t’i prishur misionet.

Evakuimi i dytë u krye në drejtimin e Zaporizhzhias, kurse i treti dhe i katërti u kryen ditët e fundit në rajonin e Kharkivit.

Shefi i spitalit Eduard Khoroshun tha se gjatë këtyre evakuimeve tepër të ndërlikuara mjekët qëndrojnë në shtabe dhe ndjekin ecurinë e misioneve. Sipas tij, aeroevakuimi me dronë i çon pacientët e rëndë sa më shpejt te grupet e avancuara kirurgjikale, gjë që ndikon te ndërlikimet dhe invaliditeti i mundshëm.

Në misione përfshihen zbulimi, dronët ndrydhës, shërbimet e luftës elektronike dhe mjekët. Vetëm me përpjekje të përbashkëta, tha Khoroshun, Forcat e Armatosura mund t’i kryejnë këto evakuime.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu